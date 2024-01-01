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Как это работает?

Как работает Promokodus?

Как работает Promokodus?

Promokodus – крупный онлайн-каталог скидок, акций и промокодов. Каждый день мы собираем предложения магазинов и онлайн-сервисов, чтобы наши пользователи могли покупать дешевле. Все промокоды, представленные на сайте бесплатны. Шоппинг виртуальный – экономия реальная!

Как получить скидку?

Поиск магазина или сервиса.


Найди интересующий тебя магазин или сервис с помощью поиска или специальных указателей.


Нажми кнопку, чтобы увидеть промокод.


Нажми кнопку, чтобы увидеть промокод. В соседнем окне ты будешь перенаправлен на сайт интернет-магазина.


Использовать промокод.


Скопируй код и вставь его при оформлении заказа на сайте магазина. 


Оформление заказа.


При покупке товара в магазине введи промокод и получи скидку. Не забудь посетить наш сайт в следующий раз и поделиться впечатлениями!


Еще больше скидок на Promokodus.com!


Приходи за промокодами на наш сайт в следующий раз! Или подпишись на email-рассылку самых выгодных предложений. Там много интересного;)

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