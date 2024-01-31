Подмосковный «Лесной Парк Отель» расположен в живописной локации на берегу реки. Гостей ждут комфортабельные номера, обширная территория для прогулок, ресторан с панорамным видом и бар, в котором регулярно проводятся развлекательные мероприятия. В комплексе есть бассейн, спортивная площадка и детская комната. Ты сможешь арендовать весь необходимый инвентарь, в том числе велосипеды, ракетки для бадминтона, коньки и лыжи. На фирменном сайте предусмотрена опция выбора апартаментов и онлайн-бронирования. Администрация поможет организовать корпоративную встречу, свадебное торжество или другое важное событие. Хочешь отдохнуть с друзьями, любимым человеком или семьей на оптимальных условиях? У нас ты найдешь все промокоды и купоны на скидку «Лесной Парк Отель» за январь 2024 года! Активируй их во время оформления заказа и сэкономь солидную сумму при оплате счета!

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