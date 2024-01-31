Курьерская служба «Пешкарики» осуществляет круглосуточную краудсорсинговую доставку по г. Москве и г. Санкт-Петербургу, а также некоторым другим городам. Компания предоставляет свои услуги интернет-магазинам и частным лицам со 100%-ной гарантией. Бесплатный забор товара, понятный интерфейс сайта и отсутствие абонентской платы – неоспоримые преимущества сервиса. Оформить заказ можно через call-центр или «Личный кабинет». Для удобства клиентов предусмотрены мобильные приложения для смартфонов. Оплачивать услуги можно безналичным способом, в том числе банковской картой и с помощью современных электронных систем. Компания часто проводит интересные акции, на выбор доступно несколько вариантов тарифов. Все актуальные промокоды «Пешкарики» за январь 2024 года представлены внизу данной страницы. Оперативная доставка без больших затрат – это возможно! Следите за обновлениями на нашем портале и экономьте.

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