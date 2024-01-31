В кафе «Сергейс Пицца» можно заказать горячие блюда с оперативной доставкой на дом. Сытные американские бургеры и хрустящий картофель фри с соусами, куриные наггетсы и сочные лаваши с мясной начинкой, европейские салаты и аппетитные донаты с уникальными вкусами – в меню каждый гурман найдет подходящее лакомство. Конечно, наибольшим спросом пользуется фирменная пицца, которая готовится на традиционном и слоеном тесте. Интересно, что ее можно дополнить сырными бортиками. Планируете застолье в компании близких людей? Участвуйте в текущих акциях ресторана и наслаждайтесь максимальными скидками. Мы также рассказываем о секретных спецпредложениях заведения на этой странице! Здесь размещены действующие промокоды «Сергейс Пицца» за январь - февраль 2024 года. Используя их в течение определенного периода, можно получать различные бонусы и подарки от компании.

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