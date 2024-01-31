«Суши-Студио» – интернет-магазин для истинных знатоков восточной кухни. Помимо традиционных роллов в классическом или запеченном варианте вы сможете заказать горячее, оригинальные супы, салаты, напитки и десерты. Компания чутко относится к потребностям всех своих клиентов, поэтому приготовила отдельное меню для поклонников вегетарианской пищи. Также в каталоге есть специальные блюда для детей: сырные шарики, шашлычки, наггетсы и многое другое. Служба доставки работает круглосуточно. Вся еда приготовлена из свежих продуктов от надежных поставщиков с мировым именем. Пунктуальные курьеры привозят заказы к обозначенному в заявке времени. Накопительная система позволяет постоянным покупателям сэкономить на оплате. Если вам необходима максимальная выгода, воспользуйтесь промокодами «Суши Студио» (Sushi Studio) за январь 2024 года. Активируйте их и получайте скидку или подарок!

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