Компания «Перепечки» предлагает отведать популярное удмуртское блюдо! В меню интернет-магазина ты найдешь нежные ватрушки с разными начинками, в том числе бананом, картофелем, шоколадом, вишней, сгущенным молоком и капустой. Ты сможешь заказать 8 или 16 штук, а также набор-ассорти. В продаже есть профитроли и напитки собственного производства. Порадуй гостей вкусной едой или организуй фуршет на работе! Заявки принимаются на сайте, через оператора или форму обратной связи. Продавец обеспечит доставку готового заказа до двери квартиры или офиса. Доступен самовывоз из фирменных магазинов. Обрати внимание на список действующих акций, размещенный на этой странице! У нас представлены все новые купоны на скидку и промокоды «Перепечки» за январь 2024 года! Не упусти возможность и выбери оптимальное предложение, чтобы сэкономить внушительную сумму денег при оплате или получить бонус!

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