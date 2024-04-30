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Акции и промокоды Старая ферма

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Отзывы покупателей

Раньше покупала корм в зоомагазине, а когда переехали жить за город, стало неудобно ездить. Выбрала доставку у Старой фермы, потому что здесь неплохой выбор любимых марок моего спаниеля. Ещё Ферма частенько проводит акции и распродажи: регулярно покупаю большой мешок по цене маленького. В целом я всем довольна.

  • Кристина Маркова
  • 08.02.2019
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