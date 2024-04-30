Акции и промокоды Старая ферма
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Отзывы покупателей
Раньше покупала корм в зоомагазине, а когда переехали жить за город, стало неудобно ездить. Выбрала доставку у Старой фермы, потому что здесь неплохой выбор любимых марок моего спаниеля. Ещё Ферма частенько проводит акции и распродажи: регулярно покупаю большой мешок по цене маленького. В целом я всем довольна.
- Кристина Маркова
- 08.02.2019
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