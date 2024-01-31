DivanBoss–молодая и активно развивающаяся компания, которая уже успела многим полюбиться. В ассортименте можно найти мягкую и корпусную мебель своего производства на российской фабрике с испанским дизайном. Здесь изготавливают качественную и удобную мебель по доступным ценам: для спальни, прихожей, гостиной и кухни. А для тех, кто любит что-то необычное, компания предлагает кровать, улучшающую экологию, и самый большой диван в мире. Удобный сайт и большой ассортимент станут большим плюсом для быстрого заказа. Качество товара подтверждается гарантией до 36 месяцев. Заказ можно забрать из пунктов самовывоза, либо оформить доставку. Оплатить покупку можно банковской или кредитной карточкой, также можно взять кредит или рассрочку. Комфортно не обязательно значит дорого! Для выгодных покупок используйте промокоды на скидку «Диван Босс» (DivanBoss) за январь 2024 года на нашем сайте.

Подробнее Скрыть