Магазин орехов и сухофруктов «Орешкофф» в Санкт-Петербурге приглашает попробовать свою продукцию. В большом ассортименте ты найдешь также разнообразные сладости, шоколад, цукаты, приправы, макароны, крупы и муку, а также подарочные наборы и еще многое другое. Компания проводит приятные акции, можно значительно сэкономить. Вся продукция проходит ручную сортировку с целью отбраковки, отвечает всем сертификатам качества, а упаковка отличается прочностью и долговечностью и позволяет сохранить продукты в наилучшем виде. Есть бесплатная доставка собственной курьерской службой по городу и Ленинградской области. Оплата возможна наличными или картой. Подписывайся на магазин в соцсетях и следи за новостями. Порадуй себя и близких вкуснятиной в красивой упаковке. Активируй промокоды на скидку «Орешкофф.рф» за январь 2024 года и получай выгодное снижение стоимости заказа.

Подробнее Скрыть