Компания Tenno Sushi радует клиентов разнообразием готовой еды! Тебя ждут любимые роллы в классическом и вегетарианском исполнении, пицца с традиционной, острой и сладкой начинкой, горячее, бургеры, салаты и другие популярные блюда. В онлайн-меню представлены напитки и соусы, а также наборы, рассчитанные на несколько человек. В карточке каждого товара есть его подробное описание и вес. Ты сможешь задать любые вопросы по оформлению заказа по телефону или в чате! Продавец предлагает курьерское обслуживание и возможность самостоятельно забрать покупку в ближайшем пункте выдачи. Принимается оплата картой и наличными. Прими участие в розыгрышах или воспользуйся другими выгодными предложениями, чтобы сэкономить деньги или получить приятный подарок! На нашем сайте ты найдешь всю информацию об актуальных акциях. Изучай промокоды «Тенно Суши» (Tenno Sushi) за январь 2024 года и выбирай в этом списке подходящие варианты!

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