«Помогатель» – онлайн-платформа для тех, кто ищет работодателей и исполнителей работ. На сайте размещены вакансии и резюме репетиторов, нянь, домработниц, массажистов, психологов, сиделок и других специалистов. С помощью сервиса можно легко найти профессионального водителя для перевозки ребенка в школу или предложить услуги по подготовке к государственным экзаменам! Рейтинг соискателей и отзывы реальных клиентов подскажут, как выбрать подходящего помощника. Сотрудники компании проверяют подлинность документов и контактных данных, а также проводят предварительное собеседование. Скачай мобильное приложение, чтобы обеспечить максимальный комфорт! В нашем каталоге тебя ждут действующие промокоды на скидку «Помогатель.ру» (Pomogatel) январь 2024 года! Они помогут получить дополнительные преимущества без переплаты. Ищи оптимальные варианты и экономь значительные суммы денег!

Подробнее Скрыть