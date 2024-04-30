Федеральная сеть ресторанов «Суши Мастер» – это более 100 заведений японской кухни формата take away («возьми с собой») в 60 городах мира – как в России, так и за рубежом. В меню представлены разнообразные роллы, суши, воки, салаты и горячие блюда, которые готовятся в соответствии с японскими стандартами качества. Ты можешь оформить заказ на сайте, с помощью мобильного приложения или по телефону. Воспользуйся сервисом доставки! Профессиональные сушисты приготовят твои любимые блюда, а курьер привезет их к нужному часу. Тебе не придется долго ждать! Выбирай лакомства на любой вкус: классические, запеченные и темпура-роллы, мини-роллы, наборы для двоих и большой компании. Доступны различные способы оплаты. Не забывай использовать промокоды и купоны «Суши Мастер» за апрель - май 2024 года, которые позволят тебе без лишних затрат устроить приятный ужин и порадовать гостей. Следи за акциями на этой странице, чтобы не пропустить лучшие предложения и получить скидку или подарок!

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