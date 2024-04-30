Купоны и промокоды «Суши Мастер»
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Отзывы покупателей
Отличные вкусные и сытные роллы, заказываем не первый раз пробуем разные сеты
- Ольга
- 27.10.2022
Заказывали в лянторе) все понравилось
- Фаина
- 19.03.2022
Ланчи в Суши мастер отличные, порции норм, состав периодически меняют, доставляют быстро, но лучше заказывать утром и на определенное время.
- Нина
- 09.08.2020
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