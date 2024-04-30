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Купоны и промокоды «Суши Мастер»

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Отзывы покупателей

Отличные вкусные и сытные роллы, заказываем не первый раз пробуем разные сеты

  • Ольга
  • 27.10.2022

Заказывали в лянторе) все понравилось

  • Фаина
  • 19.03.2022

Ланчи в Суши мастер отличные, порции норм, состав периодически меняют, доставляют быстро, но лучше заказывать утром и на определенное время.

  • Нина
  • 09.08.2020
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