СК «Юбилейный» – это многофункциональный комплекс в г. Санкт-Петербурге, в котором регулярно проходят спортивные соревнования, музыкальные концерты, цирковые шоу и юмористические фестивали. На официальном портале представлена афиша ближайших мероприятий. Вас заинтересовало какое-либо событие? Выбирайте подходящие места на трибуне и приступайте к оформлению заказа. После успешной оплаты вы мгновенно получите электронный билет по email. На сайте также можно заказать дополнительные услуги, например, посещение катка в зимний период. Не упустите шанс сэкономить на любимых развлечениях уже сегодня! Внизу данной страницы размещены актуальные промокоды и купоны СК «Юбилейный» за апрель - май 2024 года. При условии их своевременной активации вы получите гарантированную скидку на культурный или активный отдых.

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