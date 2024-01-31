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Промокоды и купоны «ВсеМайки» за январь 2024

Активные купоны и промокоды Vsemayki.ru январь 2024

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Отзывы покупателей

Поражает, конечно, выбор. На это обращаешь внимание в первую очередь. Я случайно перешел по ссылке – пару часов просидел. Потом, конечно, одумался, но все равно пару маек заказал.

  • Вован
  • 30.09.2018

Перешел на сайт, так как промокод дал мне здесь скидку. Сначала хотел что-нибудь жене подарить, но потом и себе подыскал. Мне с танками, жене с моей фоткой. Все честно))

  • Дима
  • 23.09.2018

Заказывала майку, качество печати неплохое, но по моему, не стоит своих денег. Доставку осуществляли довольно долго и с проволочками. В магазине понравился большой ассортимент принтов, цветов и вещей для нанесения, сама ткань майки довольно приличная. Может быть закажу еще в подарок,посмотрим

  • Айси
  • 02.01.2016
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Информация о магазине Vsemayki.ru

«Всемайки» – это необычный интернет-магазин. Здесь покупают товары с уникальным принтом, заказывают свой дизайн, в том числе 3D-формата. Для этого предусмотрен онлайн – конструктор. Создавайте для себя уникальную одежду или делайте персональные подарки любимым людям.


В каталоге представлено свыше 150 000 макетов, это забавные надписи и цитаты, мемы и изображения героев популярных аниме, сериалов, исполнителей музыкальных групп. Каждый товар – настоящее произведение искусства, креативное и качественно изготовленное. Проходит трехэтапную проверку. Продавец дает гарантию, что рисунок не потускнеет и не потрескается. Поэтому товары продают по достаточно высоким ценам. Снизить стоимость можно, для этого используйте в магазине «Всемайки» промокоды на скидку‎.

Ассортимент интернет-магазина‎

Выбирайте товары с готовым принтом или заказывайте печать своего изображения на различных вида продукции.

  • Женская и мужская одежда: майки, футболки, толстовки, шорты, спортивные брюки, леггинсы, юбки, платья, пижамы.
  • Детская одежда: футболки, толстовки, головные уборы, куртки и ветровки.
  • Сумки и рюкзаки, шопперы, детские ранцы, поясные сумки, чехлы для чемоданов.
  • Сувениры: блокноты, почтовые открытки, магнитные пазлы, значки, брелки, мягкие игрушки, обложки на документы. Наклейки для заднего стекла автомобиля и чехлы для смартфонов Apple, Xiaomi, Samsung, Honor.

В каталоге интернет-магазина также есть посуда, пледы и подушки, скатерти, шторы для ванной комнаты, настенные часы и много других товаров. Продукцию можно назвать эксклюзивной. Покупая, например, куртку, вы вряд ли встретите прохожего в такой же. Поэтому не жалко отдать запрашиваемую магазином сумму. Однако, вы можете сэкономить на покупках. На сайте Promokodus.com большой выбор купонов и промокодов для Vsemayki.ru, дающие право на скидку до 70%.

Как активировать купон от магазина «Всемайки»‎

На сайте Promokodus.com есть ссылки на акционные товары по сниженным ценам. Для этого выберите подходящее предложение и нажмите на кнопку «Показать купон». Вы будете перенаправлены на страницу магазина с распродажей. Если для участия в акции требуется выполнить определенные действия либо количество товаров ограничено, во всплывающем окне будет указана эта информация.


Получить скидку в фиксированной сумме или в процентах, также можно при использовании промокода от «Все майки». Нажмите на кнопку «Показать код», скопируйте его для использования в интернет-магазине при оформлении заказа.

Как оформить покупку онлайн

Перейдя по ссылке на промо-страницу с акционными товарами, положите их в корзину. Если вы выбрали промокод, то алгоритм действия будет немного отличаться:

  • Скопируйте код на сайте Promokodus.com. Это может быть уникальный набор букв и цифр, или секретное слово.
  • Положите товары в корзину и перейдите в нее для оформления покупки.
  • Введите промокод в специальное окно и нажмите «Применить».
  • Проверьте, уменьшилась ли сумма и после этого переходите к оплате.

Интернет-магазин принимает банковские карты Visa, Mastercard, МИР и Юмани (бывшие «Яндекс Деньги»). Заказы отправляют во все регионы России, страны СНГ и за рубеж. Забирайте свои покупки в пунктах выдачи OZON, Cdek, Boxberry, Dpd, Pickpoint. Доступна курьерская доставка, а также отправка посылки с получением в почтовом отделении. Если покупатель юридическое лицо или предприниматель, то заказ доставят транспортной компанией.


Создайте свой уникальный стиль в одежде, аксессуарах, домашнем текстиле. Используйте промокоды для Все майки ру, чтобы покупка была не только приятной, но и выгодной.

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