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Купоны на скидку и промокоды KFC за январь 2024

Активные купоны и промокоды KFC январь 2024

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Отзывы покупателей

Промокод сработал 15% скидка👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  • Никита
  • 27.12.2022

Обожаю местные стрипсы! Всегда брала их на кассе, а тут решили устроить с друзьями домашний просмотр кино и заказали через сайт несколько баскетов. По промокоду получили ещё твистеры почти даром! Буду теперь всегда так заказывать.

  • Ленчик
  • 06.02.2019

KFC находится недалеко от моей работы. У меня нет времени, для того чтобы самостоятельно готовить еду, поэтому это заведение – просто идеальный вариант для перекуса. Здесь готовят мои любимые куриные крылышки и картошку фри, причем быстро и качественно. На сайте еще и появляются промокоды, с которыми можно сэкономить.

  • Андрей
  • 10.12.2018

Замечательная сеть. Главное, что со своей историей и стандартами качества. Люблю иногда там посидеть с друзьями, тем более, что по молодости там работал, и знаю, что на кухне и в продуктах полный порядок.

  • Егор
  • 01.10.2018

Добрый день! С удовольствием покупаю фастфуд в KFC: если надо быстро и недорого перекусить, и получается полноценный обед или ужин. Так держать!

  • Татьяна
  • 16.08.2017

КФС супер

  • Саян
  • 07.07.2017

Быстрый, вкусны и главное не вредный фастфуд! Курица в панировочке, взял, быстренько перекусил и побежал по делам! Особенно здорово, что появилась система скидок, купонов и т.п. Иногда с подругой на двоих умудряемся взять кофе в 2 раза дешевле! Кстати, кофе вкусный, зерновой, сиропчики можно добавить теперь. С каждым годом все лучше и лучше и главное, что качество курицы не падает! Редко ем в фастфуде, но если прижмет, то только КФС!

  • Инга
  • 18.11.2016

Была в ресторане КFC на Золоторожском валу, девушка на кассе была очень любезна, помогла с выбором, т.к. я была первый раз, все чисто, аккуратно, мне понравилось, буду приходить перекусить, спасибо!

  • Татьяна
  • 05.09.2016

Мне все нравится!

  • Алена
  • 30.08.2016
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Информация о магазине KFC

Кафе быстрого питания KFC

Почти 90 лет назад появилось детище полковника Сандерса – небольшой ресторан. Его «фишкой» стали блюда из курицы в панировке по особому рецепту. «КФС» превратилось в одно из самых популярных мест общепита. Фирменные баскеты (корзиночки), твистеры, стрипсы и крылышки сегодня можно попробовать в 125 странах мира. Международная сеть ресторанов непрерывно растет и развивается в России. В некоторых городах уже запущена услуга доставки готовой еды. Для удобства клиентов в некоторых торговых точках установлены автоокна. Так вы сможете заказать любимые блюда, не выходя из машины. Желающие увидеть работу ресторана изнутри, убедиться в неизменном качестве продукции и узнать тот самый секрет панировки могут записаться на экскурсию по кухне KFC.

Все виды скидок и купонов «КФС».

Одна из особенностей сети – наличие регулярных акций с раздачей карт и купонов, несмотря на изначально невысокие цены. Хотите узнать, как выгодно заказать еду в KFC? Ознакомьтесь с нашими наблюдениями.

  • Актуальные акции представлены на соответствующей вкладке официального сайта компании, а еще о них можно узнать у сотрудников кафе. По ним клиенты получают скидку в рамках сезонных или праздничных предложений, покупают отдельные блюда по спеццене.
  • Автомобилистам мы рекомендуем вступить в «Автоклуб KFC». Владельцы соответствующей карты могут получать подарки к каждому заказу на определенную сумму.
  • Специальная карта выпускается и для сотрудников бизнес- и торговых центов, в которых есть кафе сети «КФС». Она дает скидку на заказ по полной стоимости.
  • Купоны со спецпредложениями публикуются на сайте ресторана, сервисе промокодов promokodus.com, листовках, которые лежат на кассе. Обычно они действуют не на одну позицию меню, а на сочетание нескольких. По купону можно приобрести набор на двоих, состоящий из бургеров, напитков и стартеров или сладкой выпечки с кофе. Обратите внимание: коды имеют особые условия и время действия.
  • Установите официальное приложение KFC на смартфон. За регистрацию и оформленные в нем заказы положены бонусы. Уточняйте, действует ли эта программа в вашем городе.
  • Оставьте отзыв о ресторане на сайте компании, и получите дисконт на следующее посещение.

Если вы покупаете еду непосредственно в кафе, а не виртуально, заказывайте комбо-наборы и ланчбоксы. Цены на них гораздо ниже, чем суммарная стоимость всех компонентов по отдельности.

Как использовать купон?

Найдите ваучер в приложении, на сайте kfc.ru, в списке спецпредложений, расположенном на данной странице, или на листовках в кафе. Номер купона необходимо запомнить, скопировать или переписать. Его следует назвать кассиру при покупке (можно показать на экране смартфона или распечатать). Итоговая стоимость покупки снизится с учетом промокода. Обратите внимание, что другие скидки и акции не суммируются с этим предложением. Срок действия купонов ограничен.

Доставка в «КФС»

Чтобы вы смогли побаловать себя вкусными куриными крыльями и ножками, не выходя из дома, KFC запускает собственную службу доставки. Услуга платная, действует в столице и еще в нескольких городах России. Сначала выберите желаемое из ассортимента на сайте или в приложении. Всё, что вы хотите заказать, отправьте в «Корзину». Нажмите «Перейти», и откроется страница оформления заказа. Теперь программа предложит дополнить покупку. Брать или нет соус к картошке и американо к маффину – решать вам. Сделав выбор, нажмите «Оформить» и введите свои контактные данные. От вашего местонахождения будет зависеть стоимость доставки. Выберите способ оплаты и временной интервал, в который следует прийти курьеру. После заполнения всех полей в форме кликните «Готово». Желаете вкусно пообедать в рабочее время или заказать набор для друзей на вечеринку? Оставайтесь с нами: на promokodus.com собраны все свежие промокоды KFC за январь 2024 года. Легендарные блюда из курицы ждут вас!

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