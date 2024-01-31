Кафе быстрого питания KFC

Почти 90 лет назад появилось детище полковника Сандерса – небольшой ресторан. Его «фишкой» стали блюда из курицы в панировке по особому рецепту. «КФС» превратилось в одно из самых популярных мест общепита. Фирменные баскеты (корзиночки), твистеры, стрипсы и крылышки сегодня можно попробовать в 125 странах мира. Международная сеть ресторанов непрерывно растет и развивается в России. В некоторых городах уже запущена услуга доставки готовой еды. Для удобства клиентов в некоторых торговых точках установлены автоокна. Так вы сможете заказать любимые блюда, не выходя из машины. Желающие увидеть работу ресторана изнутри, убедиться в неизменном качестве продукции и узнать тот самый секрет панировки могут записаться на экскурсию по кухне KFC.

Все виды скидок и купонов «КФС».

Одна из особенностей сети – наличие регулярных акций с раздачей карт и купонов, несмотря на изначально невысокие цены. Хотите узнать, как выгодно заказать еду в KFC? Ознакомьтесь с нашими наблюдениями.

Актуальные акции представлены на соответствующей вкладке официального сайта компании, а еще о них можно узнать у сотрудников кафе. По ним клиенты получают скидку в рамках сезонных или праздничных предложений, покупают отдельные блюда по спеццене.

Автомобилистам мы рекомендуем вступить в «Автоклуб KFC». Владельцы соответствующей карты могут получать подарки к каждому заказу на определенную сумму.

Специальная карта выпускается и для сотрудников бизнес- и торговых центов, в которых есть кафе сети «КФС». Она дает скидку на заказ по полной стоимости.

Купоны со спецпредложениями публикуются на сайте ресторана, сервисе промокодов promokodus.com, листовках, которые лежат на кассе. Обычно они действуют не на одну позицию меню, а на сочетание нескольких. По купону можно приобрести набор на двоих, состоящий из бургеров, напитков и стартеров или сладкой выпечки с кофе. Обратите внимание: коды имеют особые условия и время действия.

Установите официальное приложение KFC на смартфон. За регистрацию и оформленные в нем заказы положены бонусы. Уточняйте, действует ли эта программа в вашем городе.

Оставьте отзыв о ресторане на сайте компании, и получите дисконт на следующее посещение.

Если вы покупаете еду непосредственно в кафе, а не виртуально, заказывайте комбо-наборы и ланчбоксы. Цены на них гораздо ниже, чем суммарная стоимость всех компонентов по отдельности.

Как использовать купон?

Найдите ваучер в приложении, на сайте kfc.ru, в списке спецпредложений, расположенном на данной странице, или на листовках в кафе. Номер купона необходимо запомнить, скопировать или переписать. Его следует назвать кассиру при покупке (можно показать на экране смартфона или распечатать). Итоговая стоимость покупки снизится с учетом промокода. Обратите внимание, что другие скидки и акции не суммируются с этим предложением. Срок действия купонов ограничен.

Доставка в «КФС»

Чтобы вы смогли побаловать себя вкусными куриными крыльями и ножками, не выходя из дома, KFC запускает собственную службу доставки. Услуга платная, действует в столице и еще в нескольких городах России. Сначала выберите желаемое из ассортимента на сайте или в приложении. Всё, что вы хотите заказать, отправьте в «Корзину». Нажмите «Перейти», и откроется страница оформления заказа. Теперь программа предложит дополнить покупку. Брать или нет соус к картошке и американо к маффину – решать вам. Сделав выбор, нажмите «Оформить» и введите свои контактные данные. От вашего местонахождения будет зависеть стоимость доставки. Выберите способ оплаты и временной интервал, в который следует прийти курьеру. После заполнения всех полей в форме кликните «Готово». Желаете вкусно пообедать в рабочее время или заказать набор для друзей на вечеринку? Оставайтесь с нами: на promokodus.com собраны все свежие промокоды KFC за январь 2024 года. Легендарные блюда из курицы ждут вас!