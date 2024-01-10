Купоны и промокоды «Мегамаркет»
Активные купоны и промокоды «Мегамаркет» январь 2024
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Все скидки и промокоды маркетплейса «Мегамаркет»
«Мегамаркет» – это российская онлайн-площадка, объединяющая покупателей и продавцов. В каталоге маркетплейса собраны сотни тысяч различных товаров от проверенных магазинов. С помощью фильтра «Гарантия лучших цен» клиент может выбрать наиболее выгодное предложение в определенной категории. Покупателям предоставляются современные способы оплаты и доставки в любой город России. Удобно, что товары разных продавцов комбинируются в один заказ: больше не нужно переплачивать за доставку и тратить время на оформление нескольких заявок!
Актуальный ассортимент гипермаркета «Мегамаркет»
Интернет-платформа «Мегамаркет» позволяет приобретать все необходимые товары в одном месте. В каталоге представлены:
- электроника и офисная техника, сопутствующие аксессуары;
- современные beauty-гаджеты (эпиляторы, электробритвы, косметические приборы);
- кожгалантерея (сумки, кошельки, портмоне);
- мелкая и крупная бытовая техника для дома;
- садовая техника и оснастка;
- ручной и электроинструмент для ремонта;
- детское питание, средства гигиены и развивающие игрушки;
- инструменты для макияжа, косметика и парфюмерия;
- домашний текстиль и хозяйственные принадлежности;
- электротранспорт и спортивное снаряжение;
- книги и товары для хобби;
- зоотовары, инструменты для груминга;
- продукты питания, напитки.
Онлайн-гипермаркет регулярно проводит сезонные распродажи и интересные тематические акции, участники которых совершают покупки с максимальной выгодой. Получать скидки и подарки также позволяют наши секретные промокоды и уникальная программа лояльности от «Мегамаркет».
Бонусная система для постоянных клиентов
Чтобы присоединиться к программе лояльности, достаточно зарегистрироваться на сайте megamarket.ru. Бонусный счет автоматически закрепляется за аккаунтом пользователя. За каждую покупку вы будете получать определенное количество баллов. При оформлении заказа в «Корзине» отображается сумма бонусных рублей, которая поступает на ваш счет за каждый конкретный товар. С помощью накопленных баллов можно будет оплачивать часть стоимости последующих заказов. Для этого следует добавить выбранные товары в «Корзину» и указать количество бонусов, которое вы хотите использовать. Обратите внимание: срок действия баллов ограничен. Списание происходит по курсу 1 бонус = 1 рубль. Важно! У некоторых магазинов есть собственные программы лояльности. Маркетплейс «Мегамаркет» не имеет к ним отношения. Дополнительные скидки предоставляются клиентам исключительно на усмотрение продавца. Приятная новость для практичных покупателей: если вы укажете дату своего рождения в разделе «Личные данные» после регистрации, то сможете получить специальные бонусы к празднику.
Уникальные промокоды для выгодного шопинга
Экономить на покупках в онлайн-гипермаркете «Мегамаркет» также помогают эксклюзивные купоны – специальные наборы букв и/или цифр, которые вводятся в соответствующем окне на странице оформления заказа и дают клиенту право получить определенные привилегии. У покупателей есть возможность использовать разные виды промокодов.
- На первый заказ. В качестве поощрения маркетплейс предоставляет новым заказчикам бонусы в денежном эквиваленте. Количество подарочных баллов часто зависит от общей суммы заказа. Воспользоваться спецпредложением можно только один раз.
- На бесплатную доставку и другие услуги. Используйте специальный промокод, чтобы сэкономить на курьерской доставке или пересылке заказа транспортной компанией. Кроме того, в «Мегамаркете» иногда проводятся акции на бесплатную установку техники и настройку электроники.
- На увеличенный кешбэк. С помощью таких промокодов можно получить еще больше бонусных рублей за покупку определенного товара.
- На скидки при покупке товаров из избранных категорий каталога. Такие промокоды могут распространяться как на ассортимент определенного магазина, так и на предложения всех партнеров сервиса. Скидка предоставляется в процентах от стоимости товаров или же в денежном эквиваленте.
- На подарок. Для получения бонуса обычно нужно выполнить определенное условие, например, добавить в «Корзину» конкретный товар из каталога или совершить покупку на указанную в описании акции сумму.
При оформлении заказа клиенту обязательно необходимо учитывать правила активации купонов. Во-первых, промокоды не суммируются друг с другом. Во-вторых, все специальные предложения действуют только в течение указанного периода. После окончания конкретной акции купоны уже не сработают и вы не сможете получить скидку или подарок.
Как воспользоваться промокодами?
Активировать купоны и экономить на шопинге очень просто! Следуйте простому алгоритму.
- Ознакомьтесь со списком кодов, размещенном на этой странице. Выберите интересующее вас предложение и нажмите кнопку «Открыть купон».
- Изучите условия спецпредложения. Некоторые промокоды активируются автоматически, достаточно лишь нажать на кнопку «Перейти к акции». После этого вы сразу попадете на сайт маркетплейса «Мегамаркет» и сможете оформить заказ со скидкой.
- Если для получения бонуса требуется активация купона, то вы увидите на экране определенную комбинацию, состоящую из цифр и/или букв.
- Нажмите кнопку «Копировать» и перейдите на сайт онлайн-площадки. После добавления выбранных товаров на вкладке «Корзина» появится поле «У меня есть промокод». В нем необходимо будет указать скопированный код. Нажмите кнопку «Применить», и стоимость покупки автоматически снизится.
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