Все скидки и промокоды маркетплейса «Мегамаркет»

«Мегамаркет» – это российская онлайн-площадка, объединяющая покупателей и продавцов. В каталоге маркетплейса собраны сотни тысяч различных товаров от проверенных магазинов. С помощью фильтра «Гарантия лучших цен» клиент может выбрать наиболее выгодное предложение в определенной категории. Покупателям предоставляются современные способы оплаты и доставки в любой город России. Удобно, что товары разных продавцов комбинируются в один заказ: больше не нужно переплачивать за доставку и тратить время на оформление нескольких заявок!

Актуальный ассортимент гипермаркета «Мегамаркет»

Интернет-платформа «Мегамаркет» позволяет приобретать все необходимые товары в одном месте. В каталоге представлены:

электроника и офисная техника, сопутствующие аксессуары;

современные beauty-гаджеты (эпиляторы, электробритвы, косметические приборы);

кожгалантерея (сумки, кошельки, портмоне);

мелкая и крупная бытовая техника для дома;

садовая техника и оснастка;

ручной и электроинструмент для ремонта;

детское питание, средства гигиены и развивающие игрушки;

инструменты для макияжа, косметика и парфюмерия;

домашний текстиль и хозяйственные принадлежности;

электротранспорт и спортивное снаряжение;

книги и товары для хобби;

зоотовары, инструменты для груминга;

продукты питания, напитки.

Онлайн-гипермаркет регулярно проводит сезонные распродажи и интересные тематические акции, участники которых совершают покупки с максимальной выгодой. Получать скидки и подарки также позволяют наши секретные промокоды и уникальная программа лояльности от «Мегамаркет».

Бонусная система для постоянных клиентов

Чтобы присоединиться к программе лояльности, достаточно зарегистрироваться на сайте megamarket.ru. Бонусный счет автоматически закрепляется за аккаунтом пользователя. За каждую покупку вы будете получать определенное количество баллов. При оформлении заказа в «Корзине» отображается сумма бонусных рублей, которая поступает на ваш счет за каждый конкретный товар. С помощью накопленных баллов можно будет оплачивать часть стоимости последующих заказов. Для этого следует добавить выбранные товары в «Корзину» и указать количество бонусов, которое вы хотите использовать. Обратите внимание: срок действия баллов ограничен. Списание происходит по курсу 1 бонус = 1 рубль. Важно! У некоторых магазинов есть собственные программы лояльности. Маркетплейс «Мегамаркет» не имеет к ним отношения. Дополнительные скидки предоставляются клиентам исключительно на усмотрение продавца. Приятная новость для практичных покупателей: если вы укажете дату своего рождения в разделе «Личные данные» после регистрации, то сможете получить специальные бонусы к празднику.

Уникальные промокоды для выгодного шопинга

Экономить на покупках в онлайн-гипермаркете «Мегамаркет» также помогают эксклюзивные купоны – специальные наборы букв и/или цифр, которые вводятся в соответствующем окне на странице оформления заказа и дают клиенту право получить определенные привилегии. У покупателей есть возможность использовать разные виды промокодов.

На первый заказ. В качестве поощрения маркетплейс предоставляет новым заказчикам бонусы в денежном эквиваленте. Количество подарочных баллов часто зависит от общей суммы заказа. Воспользоваться спецпредложением можно только один раз.

В качестве поощрения маркетплейс предоставляет новым заказчикам бонусы в денежном эквиваленте. Количество подарочных баллов часто зависит от общей суммы заказа. Воспользоваться спецпредложением можно только один раз. На бесплатную доставку и другие услуги. Используйте специальный промокод, чтобы сэкономить на курьерской доставке или пересылке заказа транспортной компанией. Кроме того, в «Мегамаркете» иногда проводятся акции на бесплатную установку техники и настройку электроники.

Используйте специальный промокод, чтобы сэкономить на курьерской доставке или пересылке заказа транспортной компанией. Кроме того, в «Мегамаркете» иногда проводятся акции на бесплатную установку техники и настройку электроники. На увеличенный кешбэк. С помощью таких промокодов можно получить еще больше бонусных рублей за покупку определенного товара.

С помощью таких промокодов можно получить еще больше бонусных рублей за покупку определенного товара. На скидки при покупке товаров из избранных категорий каталога. Такие промокоды могут распространяться как на ассортимент определенного магазина, так и на предложения всех партнеров сервиса. Скидка предоставляется в процентах от стоимости товаров или же в денежном эквиваленте.

Такие промокоды могут распространяться как на ассортимент определенного магазина, так и на предложения всех партнеров сервиса. Скидка предоставляется в процентах от стоимости товаров или же в денежном эквиваленте. На подарок. Для получения бонуса обычно нужно выполнить определенное условие, например, добавить в «Корзину» конкретный товар из каталога или совершить покупку на указанную в описании акции сумму.

При оформлении заказа клиенту обязательно необходимо учитывать правила активации купонов. Во-первых, промокоды не суммируются друг с другом. Во-вторых, все специальные предложения действуют только в течение указанного периода. После окончания конкретной акции купоны уже не сработают и вы не сможете получить скидку или подарок.

Как воспользоваться промокодами?

Активировать купоны и экономить на шопинге очень просто! Следуйте простому алгоритму.

Ознакомьтесь со списком кодов, размещенном на этой странице. Выберите интересующее вас предложение и нажмите кнопку «Открыть купон». Изучите условия спецпредложения. Некоторые промокоды активируются автоматически, достаточно лишь нажать на кнопку «Перейти к акции». После этого вы сразу попадете на сайт маркетплейса «Мегамаркет» и сможете оформить заказ со скидкой. Если для получения бонуса требуется активация купона, то вы увидите на экране определенную комбинацию, состоящую из цифр и/или букв. Нажмите кнопку «Копировать» и перейдите на сайт онлайн-площадки. После добавления выбранных товаров на вкладке «Корзина» появится поле «У меня есть промокод». В нем необходимо будет указать скопированный код. Нажмите кнопку «Применить», и стоимость покупки автоматически снизится.

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