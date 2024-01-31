Купоны на скидку NetOptika
Активные купоны и промокоды NetOptika январь 2024
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Отзывы покупателей
Давно уже покупаю тут. Приложение под рукой, в телефоне. Можно заказать через службу поддержки. Заказ можно отследить, история заказов тоже ведется, доставка быстрая. Очень удобно и просто.
- Татьяна
- 11.06.2021
Периодически заказываю линзы на сайте Нетоптики. Нравится бесплатная доставка, частые скидки и большой выбор: люблю экспериментировать с новыми производителями. Покупать набором вместе с раствором всегда выходит дешевле. Заказ привозят всегда вовремя, курьеры вежливые, упаковки целые, сроки годности в порядке. Рекомендую.
- Оксана Глебовна
- 15.02.2019
Хороший интернет магазин, богатый выбор, вежливые консультанты, низкие цены, невысокая цена за доставку в другие регионы, ещё есть бонусная программа!
- Andrey78
- 24.07.2018
Самая лучшая цена, удобно забирать товар из пункта выдачи. Недостатков не обнаружил. Следующие линзы тоже куплю тут.
- Serg
- 04.07.2018
Заказ оправдал все ожидания. Пришло вовремя, ничего не потерялось Заказывала линзы на сайте NetOptika.ru уже второй раз. Всё отлично. Спасибо
- Милана
- 24.05.2018
Не нужно ждать торические линзы, как в других магазинах. На следующий день сообщили, что товар есть.
- Mashuly
- 03.04.2018
Очень быстро отправили заказ. По сравнению с другими магазинами — всё просто супер .
- Мила
- 26.02.2018
Быстро, удобно, приемлемые цены!
- Ирина
- 17.01.2018
Заказываю на этом сайте линзы и аксессуары (в виде растворов,контейнеров) уже не первый раз. Выбор большой,цены более чем доступные.можно оформить заказ до пункта выдачи,либо курьером прямо до двери. упаковывывают товар хорошо. Буду советовать знакомым!
- Alice
- 28.11.2017
Линзы пришли быстро, хорошо упакованы. Линзами довольны
- Аленка
- 16.11.2017
Рекомендую всем!!! Цены не дорогие, приходит товар после оплаты в течении недели. Если есть вопросы, можно проконсультироваться.
- Игорь61
- 21.08.2017
Приемлемые цены на продукцию, оперативно связываются по поводу заказа, возможность бесплатно доставки курьером. Дополнительный плюс магазину в том, что заказ доставили на следующий день, хотя по условиям, указанным на сайте могли доставить через день, т.к. я сделал заказ после 18-00.
- Дима
- 14.07.2017
Довольна быстрым и качественным обслуживанием, приятно удивлена акциями и скидками, до этого сотрудничала с другой интернет компанией, но теперь склонна развивать отношения с NetOptika
- Таня
- 20.02.2017
Устраивает все - скорость обработки и доставки заказов. Вполне демократичные цены.
- Вадим
- 03.11.2016
Все настолько вежливо, просто и быстро что я дольше выбирала чем ждала заказ) Вчера вечером заказала, сегодня заказ уже у меня. Спасибо!
- Elena
- 07.10.2016
Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете. Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер
- Ник
- 05.08.2016
Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер. Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете.
- Николай
- 24.06.2016
Очень внимательный персонал, быстрая доставка, трек отслеживался. Буду заказывать в этом магазине!
- Алиса
- 02.06.2016
Отличный магазин, богатый ассортимент. Доставили вовремя, расплатился картой сбербанка. Уже не первый раз пользуясь услугами Нетоптика, впечатления только хорошие. Спасибо
- Юрий
- 19.05.2016
Доставку осуществили в тот же день! Всё быстро, качественно!
- Дарья
- 12.04.2016