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Отзывы покупателей

Давно уже покупаю тут. Приложение под рукой, в телефоне. Можно заказать через службу поддержки. Заказ можно отследить, история заказов тоже ведется, доставка быстрая. Очень удобно и просто.

  • Татьяна
  • 11.06.2021

Периодически заказываю линзы на сайте Нетоптики. Нравится бесплатная доставка, частые скидки и большой выбор: люблю экспериментировать с новыми производителями. Покупать набором вместе с раствором всегда выходит дешевле. Заказ привозят всегда вовремя, курьеры вежливые, упаковки целые, сроки годности в порядке. Рекомендую.

  • Оксана Глебовна
  • 15.02.2019

Хороший интернет магазин, богатый выбор, вежливые консультанты, низкие цены, невысокая цена за доставку в другие регионы, ещё есть бонусная программа!

  • Andrey78
  • 24.07.2018

Самая лучшая цена, удобно забирать товар из пункта выдачи. Недостатков не обнаружил. Следующие линзы тоже куплю тут.

  • Serg
  • 04.07.2018

Заказ оправдал все ожидания. Пришло вовремя, ничего не потерялось Заказывала линзы на сайте NetOptika.ru уже второй раз. Всё отлично. Спасибо

  • Милана
  • 24.05.2018

Не нужно ждать торические линзы, как в других магазинах. На следующий день сообщили, что товар есть.

  • Mashuly
  • 03.04.2018

Очень быстро отправили заказ. По сравнению с другими магазинами — всё просто супер .

  • Мила
  • 26.02.2018

Быстро, удобно, приемлемые цены!

  • Ирина
  • 17.01.2018

Заказываю на этом сайте линзы и аксессуары (в виде растворов,контейнеров) уже не первый раз. Выбор большой,цены более чем доступные.можно оформить заказ до пункта выдачи,либо курьером прямо до двери. упаковывывают товар хорошо. Буду советовать знакомым!

  • Alice
  • 28.11.2017

Линзы пришли быстро, хорошо упакованы. Линзами довольны

  • Аленка
  • 16.11.2017

Рекомендую всем!!! Цены не дорогие, приходит товар после оплаты в течении недели. Если есть вопросы, можно проконсультироваться.

  • Игорь61
  • 21.08.2017

Приемлемые цены на продукцию, оперативно связываются по поводу заказа, возможность бесплатно доставки курьером. Дополнительный плюс магазину в том, что заказ доставили на следующий день, хотя по условиям, указанным на сайте могли доставить через день, т.к. я сделал заказ после 18-00.

  • Дима
  • 14.07.2017

Довольна быстрым и качественным обслуживанием, приятно удивлена акциями и скидками, до этого сотрудничала с другой интернет компанией, но теперь склонна развивать отношения с NetOptika

  • Таня
  • 20.02.2017

Устраивает все - скорость обработки и доставки заказов. Вполне демократичные цены.

  • Вадим
  • 03.11.2016

Все настолько вежливо, просто и быстро что я дольше выбирала чем ждала заказ) Вчера вечером заказала, сегодня заказ уже у меня. Спасибо!

  • Elena
  • 07.10.2016

Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете. Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер

  • Ник
  • 05.08.2016

Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер. Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете.

  • Николай
  • 24.06.2016

Очень внимательный персонал, быстрая доставка, трек отслеживался. Буду заказывать в этом магазине!

  • Алиса
  • 02.06.2016

Отличный магазин, богатый ассортимент. Доставили вовремя, расплатился картой сбербанка. Уже не первый раз пользуясь услугами Нетоптика, впечатления только хорошие. Спасибо

  • Юрий
  • 19.05.2016

Доставку осуществили в тот же день! Всё быстро, качественно!

  • Дарья
  • 12.04.2016
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