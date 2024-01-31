Купоны на скидку NetOptika

Отзывы покупателей

Давно уже покупаю тут. Приложение под рукой, в телефоне. Можно заказать через службу поддержки. Заказ можно отследить, история заказов тоже ведется, доставка быстрая. Очень удобно и просто. Татьяна

Татьяна 11.06.2021

Периодически заказываю линзы на сайте Нетоптики. Нравится бесплатная доставка, частые скидки и большой выбор: люблю экспериментировать с новыми производителями. Покупать набором вместе с раствором всегда выходит дешевле. Заказ привозят всегда вовремя, курьеры вежливые, упаковки целые, сроки годности в порядке. Рекомендую. Оксана Глебовна

Оксана Глебовна 15.02.2019

Хороший интернет магазин, богатый выбор, вежливые консультанты, низкие цены, невысокая цена за доставку в другие регионы, ещё есть бонусная программа! Andrey78

Andrey78 24.07.2018

Самая лучшая цена, удобно забирать товар из пункта выдачи. Недостатков не обнаружил. Следующие линзы тоже куплю тут. Serg

Serg 04.07.2018

Заказ оправдал все ожидания. Пришло вовремя, ничего не потерялось Заказывала линзы на сайте NetOptika.ru уже второй раз. Всё отлично. Спасибо Милана

Милана 24.05.2018

Не нужно ждать торические линзы, как в других магазинах. На следующий день сообщили, что товар есть. Mashuly

Mashuly 03.04.2018

Очень быстро отправили заказ. По сравнению с другими магазинами — всё просто супер . Мила

Мила 26.02.2018

Быстро, удобно, приемлемые цены! Ирина

Ирина 17.01.2018

Заказываю на этом сайте линзы и аксессуары (в виде растворов,контейнеров) уже не первый раз. Выбор большой,цены более чем доступные.можно оформить заказ до пункта выдачи,либо курьером прямо до двери. упаковывывают товар хорошо. Буду советовать знакомым! Alice

Alice 28.11.2017

Линзы пришли быстро, хорошо упакованы. Линзами довольны Аленка

Аленка 16.11.2017

Рекомендую всем!!! Цены не дорогие, приходит товар после оплаты в течении недели. Если есть вопросы, можно проконсультироваться. Игорь61

Игорь61 21.08.2017

Приемлемые цены на продукцию, оперативно связываются по поводу заказа, возможность бесплатно доставки курьером. Дополнительный плюс магазину в том, что заказ доставили на следующий день, хотя по условиям, указанным на сайте могли доставить через день, т.к. я сделал заказ после 18-00. Дима

Дима 14.07.2017

Довольна быстрым и качественным обслуживанием, приятно удивлена акциями и скидками, до этого сотрудничала с другой интернет компанией, но теперь склонна развивать отношения с NetOptika Таня

Таня 20.02.2017

Устраивает все - скорость обработки и доставки заказов. Вполне демократичные цены. Вадим

Вадим 03.11.2016

Все настолько вежливо, просто и быстро что я дольше выбирала чем ждала заказ) Вчера вечером заказала, сегодня заказ уже у меня. Спасибо! Elena

Elena 07.10.2016

Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете. Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер Ник

Ник 05.08.2016

Оперативность доставки, приемлемые цены, ненавязчивый менеджер. Первый опыт покупки в этом магазине приятно удивил. Четкое исполнение заказа, лучшие цены на линзы в интернете. Николай

Николай 24.06.2016

Очень внимательный персонал, быстрая доставка, трек отслеживался. Буду заказывать в этом магазине! Алиса

Алиса 02.06.2016

Отличный магазин, богатый ассортимент. Доставили вовремя, расплатился картой сбербанка. Уже не первый раз пользуясь услугами Нетоптика, впечатления только хорошие. Спасибо Юрий

Юрий 19.05.2016

Доставку осуществили в тот же день! Всё быстро, качественно! Дарья

Дарья 12.04.2016