Промокоды Ex-In
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Платформа БМ Пуля (Ex-in.online) – инструмент, а не волшебная палочка. Здравствуйте. Платформа БМ Пуля (Ex-in.online) – это конструктор сайтов. 24 сентября будет год использования платформы, а я уже продлил подписку. Сейчас расскажу почему. Свой бизнес я начал в 2016 году под брендом франшизы, у которой имелся свой сайт. Франшиза была хорошая, но вот сайт – как оказалось полный отстой: все красиво, но максимум 3-4 звонка в неделю (так длилось 7 месяцев, выживали за счет «клиентов с улицы»). Решил попробовать концепцию платформы еx-in.online – оставьте контакты в обмен на нашу информацию, на наш продукт, услугу… (утрировано, но думаю понятно). И аллилуйя! 4 – 5 потенциальных клиента (заявки) в день, другими словами трафик из интернета увеличился на 600% (примерно 20 потенциальных клиентов мы стали получать в неделю, не считая рост входящих звонков). Договор франшизы пришлось расторгнуть, чтобы не попасть под банкротство, т.к. они запрещали использовать сторонние сайты, а функционал своего сайта улучшать не хотели. Лишившись сайта - основного источника клиентского трафика, пришлось искать быстрые пути для его создания. Конечно же в первую очередь я создал страницы для каждого своего продукта в отдельности на том же еx-in.online (у меня их получилось порядка 70), т.к. нужно было наверстывать издержки, а схема неплохо себя зарекомендовала. Ех-in.online – команда молодая, и как я понимаю свою платформу они создали не так уж и давно. В начале 2018 года я решил пойти дальше – мне нужно было увеличить функционал своего сайта, что бы клиенты имели право выбирать оптимальную для себя цену внутри сайта. Что это значит: не утолив информационный голод, наш потенциальный клиент не охотно делиться своими контактами. Нужно расположить к себе, рассказать о своей компании, о своем продукте и дать хотя бы минимальную информацию, что бы большее число людей оставили заявку, позвонили в офис и не считали нас мошенниками (но все по той же схеме: вы нам контакт, а мы вам инфу). Примерно к маю месяцу 2018 года я имел представление как должен выглядеть мой сайт, но функционал ех-in.online на тот момент не позволял осуществить задуманное (или я не понимал как он работает). Я начал искать специалиста по созданию сайтов. Я закинул удочку, дал ТЗ нескольким командам и фрилансерам - в результате мне выставили ценник в 800 тыс.руб (плюс, минус 200 тыс.) учитывая мои пожелания и объем работы. Возмущению не-было предела (у меня просто нет столько денег, в бизнесе мы чуть больше года), как вдруг аллилуйя дубль 2!!! ех-in.online выпустили масштабное обновление платформы, которая позволила мне сделать то, что я хочу без сторонних специалистов и куда за меньшую сумму (цена годовой подписки). Да, пришлось поработать руками, без этого никак, но результат достигнут и все теперь работает как нужно. В итоге более тысячи проданных услуг за 2 года! (подробных данных дать не могу – коммерческая тайна). ех-in.online зарекомендовала себя на самом высоком уровне. Команда – достойная моего уважения, проект – достойный моих вложений. Если вы только хотите, или только начинаете свой бизнес я рекомендую ех-in в качестве платформы для ваших товаров и услуг (слепил сайт – продавай). Плюсы ех-in.online - дёшево (много тарифов на любой кошелек); - просто (сайт создается блоками, есть подсказки); - удобно (понятный интерфейс для НЕпрограмистов) - есть обратная связь (тех. поддержка всегда быстро отвечает) - есть обучение (вебинары, курсы) - команда всегда улучшает платформу, часто выходят обновления Минусы ех-in.online - это инструмент, а не волшебная палочка (нужно себя развивать вне платформы: читать про продвижение сайтов, изучать психологию людей). - Программистом вы можете не быть, но знать, что такое домен, яндекс директ, яндекс стат, гугл эдвордс и SEO вы все же обязаны. Без этих знаний будете терять много денег и тут ех-in.online вам не поможет – рекламу на яндексе у них настроить можно, но как это сделать уже другой вопрос. - нужно потратить свое время на изучение всех разделов платформы. Как видите, минусы сам ех-in затрагивают косвенно, все зависит от вашего упорства и трудолюбия.
- Тимур
- 16.08.2018
Пользуюсь платформой уже год. Делаю сайты за 3 минуты, большую часть времени раздумываю над оффером, всё просто и доступно даже самому не разбирающемуся пользователю) Возможностей море, тестировал ниши и запускал вместе с платформой ex-in. Сейчас планирую пройти обучение в школе маркетинга ex-in и оказывать людям помощь с продающими сайта по методологии ex-in. Спасибо за то что вы есть!!!
- Алексей
- 13.08.2018
Хочу поделиться плачевным опытом. Не работает конструктор. Тех поддержка не может решить проблему. На вопрос о возрате денежных средств, я получила ответ: "Нет технической возможности вернуть денежные средства. Просим также обратить внимание на то, что по закону программное обеспечение является невозвратным продуктом на основании закона об Объектах авторских прав (ч.1 ст. 1259 ГК РФ), далее см. пункт II." Продкут не рабочий -деньги не возвращают.! Нравится Показать список оценивших
- ОЛьга
- 28.07.2018
Огромное спасибо за платформу, никогда так легко не было начать бизнес и протестировать нишу буквально за сутки. За текущую неделю поднял конверсию путем изменения только оффера, цвета кнопок и форм. Конверсия была 2%, сейчас, насколько я понял, около 20%, рассчитывал через метрику. Плюс поднялся по SEO, по ключевому запросу вообще на первое место вышел, в общем круто, огонь.
- Ильшат Таштимиров
- 25.07.2018
Думал, что конструкторы пригодны лишь для создания лендингов, и в этом смысле данный конструктор меня радовал, но потом я решил создать большой многостраничный сайт и он оказался ничуть не хуже. Я не верил, что это возможно тем более на одном конструкторе, но это так.
- Valentina Barabulina
- 10.07.2018
Главное преимущество онлайн-конструктора в том, что нет необходимости долго объяснять другим, что ты хочешь видеть, а потом вносить кучу правок, когда результат окажется не таким, каким хотелось бы его видеть. Здесь все можно создать самостоятельно и получить полное воплощение своих идей!
- ann
- 09.07.2018
Использовал этот конструктор впервые и остался очень доволен. Прежде всего, очень удобен формат обучения – вебинары, на которых можно получить всю необходимую информацию. Кроме того, очень нравится, что по стоимости выходит намного дешевле, чем если нанимать программиста. Качество хорошее, если понадобятся ещё сайты – обязательно обращусь.
- Дмитрий Иванов
- 03.07.2018
Получил срочный заказ, не успевал сделать привычным способом и решил обратиться к конструктору. Боялся, что хорошего ничего не выйдет, но заказчик доволен.
- Slavik
- 01.07.2018
Никогда до этого не делала сайты и не верила, что справлюсь без посторонней помощи, но в итоге справилась за пару часов. Сайт получился именно таким, каким я его представляла и мне не пришлось долго объяснять другим людям чего я хочу. Спасибо большое!
- Влад Стер
- 08.06.2018
Я человек, который не понимает в создании сайтов ничего от слова совсем, однако даже я смогла создать блог, который мне по душе. Очень горжусь тем, что сделала это без посторонней помощи. Результат действительно впечатляет. Спасибо вам большое!
- Dem
- 06.05.2018
Конструктор не загоняет в шаблоны, есть возможность сделать все «с нуля» и адаптировать под свои нужды, огромный выбор шрифтов и цветовых решений, есть возможность выразить все, что пожелаешь.
- Анжелика
- 10.04.2018
Хочу тоже поделиться опытом на пуле. Как и говорят - можно запуститься за 5 минут! Легко и доступно на сайте все! И заработать можно уже в первый день (так у меня получилось). Косяки в работе сервиса есть (без этого никуда), но их быстро исправляют и дорабатывают :) Итог, мы заработали чистыми 100 000 рублей с момента запуска пули за 5 дней!!! 100 заявок из них 18 продаж (у нас опт).
- Олег
- 23.06.2017