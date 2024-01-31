Платформа БМ Пуля (Ex-in.online) – инструмент, а не волшебная палочка. Здравствуйте. Платформа БМ Пуля (Ex-in.online) – это конструктор сайтов. 24 сентября будет год использования платформы, а я уже продлил подписку. Сейчас расскажу почему. Свой бизнес я начал в 2016 году под брендом франшизы, у которой имелся свой сайт. Франшиза была хорошая, но вот сайт – как оказалось полный отстой: все красиво, но максимум 3-4 звонка в неделю (так длилось 7 месяцев, выживали за счет «клиентов с улицы»). Решил попробовать концепцию платформы еx-in.online – оставьте контакты в обмен на нашу информацию, на наш продукт, услугу… (утрировано, но думаю понятно). И аллилуйя! 4 – 5 потенциальных клиента (заявки) в день, другими словами трафик из интернета увеличился на 600% (примерно 20 потенциальных клиентов мы стали получать в неделю, не считая рост входящих звонков). Договор франшизы пришлось расторгнуть, чтобы не попасть под банкротство, т.к. они запрещали использовать сторонние сайты, а функционал своего сайта улучшать не хотели. Лишившись сайта - основного источника клиентского трафика, пришлось искать быстрые пути для его создания. Конечно же в первую очередь я создал страницы для каждого своего продукта в отдельности на том же еx-in.online (у меня их получилось порядка 70), т.к. нужно было наверстывать издержки, а схема неплохо себя зарекомендовала. Ех-in.online – команда молодая, и как я понимаю свою платформу они создали не так уж и давно. В начале 2018 года я решил пойти дальше – мне нужно было увеличить функционал своего сайта, что бы клиенты имели право выбирать оптимальную для себя цену внутри сайта. Что это значит: не утолив информационный голод, наш потенциальный клиент не охотно делиться своими контактами. Нужно расположить к себе, рассказать о своей компании, о своем продукте и дать хотя бы минимальную информацию, что бы большее число людей оставили заявку, позвонили в офис и не считали нас мошенниками (но все по той же схеме: вы нам контакт, а мы вам инфу). Примерно к маю месяцу 2018 года я имел представление как должен выглядеть мой сайт, но функционал ех-in.online на тот момент не позволял осуществить задуманное (или я не понимал как он работает). Я начал искать специалиста по созданию сайтов. Я закинул удочку, дал ТЗ нескольким командам и фрилансерам - в результате мне выставили ценник в 800 тыс.руб (плюс, минус 200 тыс.) учитывая мои пожелания и объем работы. Возмущению не-было предела (у меня просто нет столько денег, в бизнесе мы чуть больше года), как вдруг аллилуйя дубль 2!!! ех-in.online выпустили масштабное обновление платформы, которая позволила мне сделать то, что я хочу без сторонних специалистов и куда за меньшую сумму (цена годовой подписки). Да, пришлось поработать руками, без этого никак, но результат достигнут и все теперь работает как нужно. В итоге более тысячи проданных услуг за 2 года! (подробных данных дать не могу – коммерческая тайна). ех-in.online зарекомендовала себя на самом высоком уровне. Команда – достойная моего уважения, проект – достойный моих вложений. Если вы только хотите, или только начинаете свой бизнес я рекомендую ех-in в качестве платформы для ваших товаров и услуг (слепил сайт – продавай). Плюсы ех-in.online - дёшево (много тарифов на любой кошелек); - просто (сайт создается блоками, есть подсказки); - удобно (понятный интерфейс для НЕпрограмистов) - есть обратная связь (тех. поддержка всегда быстро отвечает) - есть обучение (вебинары, курсы) - команда всегда улучшает платформу, часто выходят обновления Минусы ех-in.online - это инструмент, а не волшебная палочка (нужно себя развивать вне платформы: читать про продвижение сайтов, изучать психологию людей). - Программистом вы можете не быть, но знать, что такое домен, яндекс директ, яндекс стат, гугл эдвордс и SEO вы все же обязаны. Без этих знаний будете терять много денег и тут ех-in.online вам не поможет – рекламу на яндексе у них настроить можно, но как это сделать уже другой вопрос. - нужно потратить свое время на изучение всех разделов платформы. Как видите, минусы сам ех-in затрагивают косвенно, все зависит от вашего упорства и трудолюбия.

Тимур

Тимур 16.08.2018