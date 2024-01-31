Marketplace – сеть ресторанов с открытой кухней. Вы сможете заказать любую еду из онлайн-каталога с доставкой на дом или в офис! В меню вы найдете популярные восточные и европейские блюда, приготовленные из отборных и свежих ингредиентов. Для использования сервиса установите на ваш смартфон специальное мобильное приложение. Выбирайте все, что угодно – сочный шашлык, свежевыжатые соки или сытные закуски! Вас приятно порадует скорость прибытия курьера и приемлемая цена услуги. Обратите внимание на действующие акции и сэкономьте при оплате заказа существенную сумму денег! Купонами и промокодами на скидку «Маркетплейс» (Marketplace) за январь 2024 года можно пользоваться как при оформлении онлайн-заказа, так и непосредственно в ресторане. Ищите на этой странице лучшие предложения и оплачивайте покупку на особых условиях! Следите за обновлениями и получайте выгодные бонусы!

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