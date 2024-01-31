Промокоды «Сан Суши»
Активные купоны и промокоды «Сан Суши» январь 2024
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Отзывы покупателей
Уже месяц как заказываем свежие наборчики роллов в данной службе доставки. Готовят очень вкусно, все роллы аккуратно приготовлены, рис не рассыпается. Рекомендую попробовать сет Эверест, от него я просто в всоторге
- Анна
- 19.10.2022
Постоянно заказываем с друзьями здесь разные наборы суши. Очень вкусные, доставляют оперативно, всегда свежие.
- Евгений
- 21.09.2022
Заказывал набор роллов Чиз Хиллс , было очень вкусно. Роллы не рассыпаются, много начинки. Мне все понравилось, рекомендую.
- Алексей
- 07.09.2022
Хорошая доставка. Готовить сеты умеют, наборы крутые, приезжают быстро и долго ждать с друзьями не приходится.
- Артём
- 05.09.2022
Курьер быстро доставил наш заказ. Брали здесь набор Азарт и две пиццы. Начинки в ролях не пожалели, пицца тоже была вполне съедобная.
- Матвей
- 31.08.2022
Здорово подсели на здешние сеты в наборах, вроде Эвереста, Чиз-Хиллс и Азарт. Большие порции, вкусно и сравнительно недорого.
- Виталий
- 31.08.2022
В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо.
- Анна
- 29.08.2022
Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая.
- Марина
- 29.08.2022
В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо.
- Анна
- 28.08.2022
Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая.
- Марина
- 27.08.2022
В данном заведении наборы Эверест и Бенефит просто обалденные и очень вкусные. Обязательно буду заказывать еще.
- Марина
- 25.08.2022
Вполне неплохо! Доставили быстро, плюс ингредиентов в ролы не пожалели. Нам понравился набор Искушение, который мы заказали.
- Оксана
- 01.08.2022
Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно
- Анна
- 28.07.2022
Пробовала много сетов, но больше всего понравились Искушение и Азарт, очень рекомендую)
- Катерина
- 26.07.2022
Особо роллы никогда не любила, но когда меня подруги пригласили в Сан Суши, то я попробовала самые вкусные роллы в моей жизни, в других заведениях мне не особо нравились роллы
- Евгения
- 26.07.2022
Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно
- Анна
- 25.07.2022
Нравятся мне эти ребята из доставки!) всегда вкуснейшие наборы, вроде Эвереста, всё приготовления отлично.
- Ярослав
- 30.06.2022
Рекомендую набор сетов Азарт, который здесь готовят просто божественно. К тому же, доставляют очень быстро.
- Елена
- 22.06.2022
С женой пару раз берём здесь наборы сетов(более всего нравится Азарт). Вкусно, всё свежее и красиво упаковано.
- Алексей
- 22.06.2022
Заказала набор Сумерки и получила подарок ко Дню рождения по промокоду. Отличные суши, всё понравилось.
- Анастасия
- 18.06.2022