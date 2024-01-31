Промокоды «Сан Суши»

Отзывы покупателей

Уже месяц как заказываем свежие наборчики роллов в данной службе доставки. Готовят очень вкусно, все роллы аккуратно приготовлены, рис не рассыпается. Рекомендую попробовать сет Эверест, от него я просто в всоторге Анна

Анна 19.10.2022

Постоянно заказываем с друзьями здесь разные наборы суши. Очень вкусные, доставляют оперативно, всегда свежие. Евгений

Евгений 21.09.2022

Заказывал набор роллов Чиз Хиллс , было очень вкусно. Роллы не рассыпаются, много начинки. Мне все понравилось, рекомендую. Алексей

Алексей 07.09.2022

Хорошая доставка. Готовить сеты умеют, наборы крутые, приезжают быстро и долго ждать с друзьями не приходится. Артём

Артём 05.09.2022

Курьер быстро доставил наш заказ. Брали здесь набор Азарт и две пиццы. Начинки в ролях не пожалели, пицца тоже была вполне съедобная. Матвей

Матвей 31.08.2022

Здорово подсели на здешние сеты в наборах, вроде Эвереста, Чиз-Хиллс и Азарт. Большие порции, вкусно и сравнительно недорого. Виталий

Виталий 31.08.2022

В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо. Анна

Анна 29.08.2022

Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая. Марина

Марина 29.08.2022

В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо. Анна

Анна 28.08.2022

Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая. Марина

Марина 27.08.2022

В данном заведении наборы Эверест и Бенефит просто обалденные и очень вкусные. Обязательно буду заказывать еще. Марина

Марина 25.08.2022

Вполне неплохо! Доставили быстро, плюс ингредиентов в ролы не пожалели. Нам понравился набор Искушение, который мы заказали. Оксана

Оксана 01.08.2022

Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно Анна

Анна 28.07.2022

Пробовала много сетов, но больше всего понравились Искушение и Азарт, очень рекомендую) Катерина

Катерина 26.07.2022

Особо роллы никогда не любила, но когда меня подруги пригласили в Сан Суши, то я попробовала самые вкусные роллы в моей жизни, в других заведениях мне не особо нравились роллы Евгения

Евгения 26.07.2022

Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно Анна

Анна 25.07.2022

Нравятся мне эти ребята из доставки!) всегда вкуснейшие наборы, вроде Эвереста, всё приготовления отлично. Ярослав

Ярослав 30.06.2022

Рекомендую набор сетов Азарт, который здесь готовят просто божественно. К тому же, доставляют очень быстро. Елена

Елена 22.06.2022

С женой пару раз берём здесь наборы сетов(более всего нравится Азарт). Вкусно, всё свежее и красиво упаковано. Алексей

Алексей 22.06.2022

Заказала набор Сумерки и получила подарок ко Дню рождения по промокоду. Отличные суши, всё понравилось. Анастасия

Анастасия 18.06.2022