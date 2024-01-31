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Промокоды «Сан Суши»

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Отзывы покупателей

Уже месяц как заказываем свежие наборчики роллов в данной службе доставки. Готовят очень вкусно, все роллы аккуратно приготовлены, рис не рассыпается. Рекомендую попробовать сет Эверест, от него я просто в всоторге

  • Анна
  • 19.10.2022

Постоянно заказываем с друзьями здесь разные наборы суши. Очень вкусные, доставляют оперативно, всегда свежие.

  • Евгений
  • 21.09.2022

Заказывал набор роллов Чиз Хиллс , было очень вкусно. Роллы не рассыпаются, много начинки. Мне все понравилось, рекомендую.

  • Алексей
  • 07.09.2022

Хорошая доставка. Готовить сеты умеют, наборы крутые, приезжают быстро и долго ждать с друзьями не приходится.

  • Артём
  • 05.09.2022

Курьер быстро доставил наш заказ. Брали здесь набор Азарт и две пиццы. Начинки в ролях не пожалели, пицца тоже была вполне съедобная.

  • Матвей
  • 31.08.2022

Здорово подсели на здешние сеты в наборах, вроде Эвереста, Чиз-Хиллс и Азарт. Большие порции, вкусно и сравнительно недорого.

  • Виталий
  • 31.08.2022

В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо.

  • Анна
  • 29.08.2022

Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая.

  • Марина
  • 29.08.2022

В Сан-Суши сервис просто на высоте, так как роллы получаются вкусными, нежными и по размеру устраивают. Спасибо.

  • Анна
  • 28.08.2022

Это один из моих любимых ресторанов японской кухни, в котором готовят вкуснейшие и нежные роллы, особенно Бенефит и Эверест. Кроме того здесь и доставка скорая.

  • Марина
  • 27.08.2022

В данном заведении наборы Эверест и Бенефит просто обалденные и очень вкусные. Обязательно буду заказывать еще.

  • Марина
  • 25.08.2022

Вполне неплохо! Доставили быстро, плюс ингредиентов в ролы не пожалели. Нам понравился набор Искушение, который мы заказали.

  • Оксана
  • 01.08.2022

Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно

  • Анна
  • 28.07.2022

Пробовала много сетов, но больше всего понравились Искушение и Азарт, очень рекомендую)

  • Катерина
  • 26.07.2022

Особо роллы никогда не любила, но когда меня подруги пригласили в Сан Суши, то я попробовала самые вкусные роллы в моей жизни, в других заведениях мне не особо нравились роллы

  • Евгения
  • 26.07.2022

Заказывали набор Любовь самурая, роллы крупные, причем начинки много. Оформлены аппетитно

  • Анна
  • 25.07.2022

Нравятся мне эти ребята из доставки!) всегда вкуснейшие наборы, вроде Эвереста, всё приготовления отлично.

  • Ярослав
  • 30.06.2022

Рекомендую набор сетов Азарт, который здесь готовят просто божественно. К тому же, доставляют очень быстро.

  • Елена
  • 22.06.2022

С женой пару раз берём здесь наборы сетов(более всего нравится Азарт). Вкусно, всё свежее и красиво упаковано.

  • Алексей
  • 22.06.2022

Заказала набор Сумерки и получила подарок ко Дню рождения по промокоду. Отличные суши, всё понравилось.

  • Анастасия
  • 18.06.2022
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