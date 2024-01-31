Не хочешь переплачивать при покупке лекарств? Применяй промокоды на скидку в аптеке «Горздрав»! На сайте ты найдешь большой выбор медицинских препаратов, гигиенических и стоматологических средств, предметов ухода, перевязочных материалов, косметики и других сопутствующих товаров. Также в продаже есть специализированное диетическое питание и витаминные добавки. Бронируй продукцию и забирай ее в течение часа в ближайшем отделении сети! Ты также сможешь воспользоваться услугами курьера и оформить доставку на дом! Транспортировка осуществляется в надлежащих температурных условиях. Мы собрали для тебя действующие купоны на скидку и промокоды аптеки «Горздрав» (Gorzdrav) за январь 2024 года. Активируй их, чтобы заказать все необходимое по оптимальной цене! Следи за обновлениями и получай максимальную выгоду!

Подробнее Скрыть