В ресторане «Шматик» ты можешь заказать вкусные шашлыки, а еще блюда и деликатесы разных кухонь мира. Традиционный способ приготовления мяса в настоящей печи не оставит тебя равнодушным, а высокий уровень сервиса и свежие продукты станут отличным дополнением. Меню заведения обширное и разработано с учетом рецептов различных культур и стран. Компания предлагает разнообразные акции и скидки на покупку аппетитных яств, а также подарки за приобретение через мобильное приложение. Доставка осуществляется бесплатно при заказе от определенной суммы. Оплата принимается наличными и банковской картой прямо на сайте. Воспользуйся промокодами «Шматик» за апрель - май 2024 года и пробуй новые сытные блюда с выгодой. Время действия выбранного предложения может быть ограничено, поэтому не упусти возможность сэкономить по максимуму!

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