Акции и промокоды «Очкарик»

Отзывы покупателей

Свои линзы каждые три месяца покупаю в онлайн-магазине Очкарик, так как там я всегда уверен, что курьерская служба вовремя принесет мои заказанные упаковки. Обычно заказываю в Химки и, как правило, привозят на следующий день, если не попрошу в другой день привезти. А стоит всего меньше 400 рублей курьерская доставка двух упаковок. Михаил

Михаил 23.01.2019

Я впервые в жизни заказала линзы онлайн. Это же оказалось так легко. Может, кому-то мой отзыв покажется полезным и он тоже купит линзы через интернет, потому что я как раз решилась после прочтения отзывов от добрых людей)) Я проживаю сейчас в Подольске, работаю очень много, поэтому нет времени на то, чтобы ходить по магазинам. Заказала на сайте Очкарика, доставку мне подтвердили по смске. Я заказывала две упаковки моих линз по рецепту ACUVUE OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR PLUS. Очень хорошие линзы, кстати, менять надо только каждые две недели, а так ночью снимаю и кладу в раствор и все. Привезли на следующий день, я довольна. Виктория

Виктория 23.01.2019

Здравствуйте. Интернет-магазин Очкарик облегчил мне задачу поиска и покупки контактных линзы. И теперь только у них и покупаю. Подход в работе налаженный - заказала, подтвердили, на следующий день линзы у меня. Про цену на линзы вообще молчу, она точно самая низкая (изначально обзвонила с десяток основных инет-магазинов). Всем знакомым советую этот онлайн магазин, и сама только там и буду покупать линзы. Ева Пестова

Ева Пестова 11.12.2018

Хороший и главное удобный интернет-магазин. Заказываю линзы одной марки 4й год подряд. Их стоимость как была низкой еще в далеком 2014 году, так и на сегодняшний день остается неизменно доступной. Возможность оформить заказ на линзы разные по параметрам (у меня -3 на левом и 4,5 на правом глазу) мною только приветствуется. Может в будущем попробую и другие линзы, но это только после посещения офтальмолога, пока же смысла что-то менять нет. Польщена столь высоким уровнем ответственности к выполнению взятых на себя обязательств со стороны сайта. Рекомендую. Солнечная

Солнечная 30.11.2018

И я теперь среди клиентов «Очкарика». Нашла их случайно, искала инфу о торических линзах, которые мне врач прописала, и вышла на статью в их блоге. Ради интереса зашла посмотреть есть ли у них мои линзы, и очень удивилась, что они здесь на 380 рублей дешевле, чем в моей оптике. Заказала, вот сегодня принесли мне мои линзы прямо домой. Линзы точно такие как всегда, но стоят весомо дешевле. Буду и дальше у них покупать. Кстати, заодно подписалась на группу «Очкарика» «ВКонтакте», чтобы важные новости не пропускать. Интернет-магазин полезен во всех смыслах. Вика

Вика 07.10.2018

Привет! Я, как и многие активные пользователи интернета, покупаю разные вещи в интернет-магазинах. И имею некоторые скромные представления о том, что такое современные интернет-магазины, и какие они должны быть. Интернет-магазин «Очкарик» – для меня лидер среди своих конкурентов и вот почему: сайт максимально удобен для пользования; меню сформировано удобно; есть возможность заказать обратный звонок и дозвониться самостоятельно в колл-центр инет-магазина, который работает круглосуточно; различные способы оплаты, при этом отсутствие какой-либо обязательной предоплаты (огромный плюс!); выбор способа доставки и так далее. Перечень могу продолжить, но основные моменты уже указал, посему не считаю нужным разбавлять их мелочевкой. Разве что скажу еще о такой опции как «повтор заказа», который позволяет оформить последующий заказ на сайте в личном кабинете еще быстрее. Уровень работы сайта меня радует. Оцениваю его очень высоко и всем рекомендую. Спасибо за внимание. Василий

Василий 30.09.2018

Доброго вечера всем! Однозначно отличный инет-магазин. Уже второй год пошел, как я заказываю линзы на их сайте. Конечно же больше всего мне нравится у них цена, почти на 200 рублей дешевле, чем везде в инете. В основном выбираю курьерскую доставку, для меня так намного удобнее. Тем более за это много денег не берут. Пару раз забирал и в пункте выдачи, это тогда, когда по городу мотался. Онлайн магазин крутой и с ним мне нравится иметь дело. Спасибо! Роман

Роман 12.08.2018

Кто-то сидит в компе сутками, а кто-то может с трудом выделить себе пару минут дабы с телефона загуглить нужные слова в поисковик и получить быстро толковые рекомендации. Я отношусь к числу вторых. Трое детей дают о себе знать 24 часа в сутки, беспрерывно) Ношу контактные линзы и когда понимаю, что блистеров осталось на пару дней, а по оптикам бежать времени нет абсолютно, я бегу к смартфону) Интернет-магазин Очкарик у меня в фаворитах, ниже цены на мои линзы даже искать не стоит, ее просто нет. Ну и конечно огромнейший для меня плюс - четкая работа курьерской службы. Если оформляю доставку на завтра, то уверена, что завтра и доставят. Спасибо сайту Очкарика за упрощение моей жизни, ушла к своим малышам) Надежда Павлова

Надежда Павлова 05.07.2018

Эх, тоже недавно пополнил ряды очкариков) Не буду скрывать, когда мне офтальмолог сказал пора носить очки, я немного даже расстроился. Но ничего я уже успокоился, вот ношу контактные линзы, вместо очков. Заказываю их по рецепту от врача на сайте Очкарика. Нашел его через поисковик, когда вбил название своих линз. Цена на них оказалась самая низкая. Сделал свой первый заказ, выполнили его на отлично. Доставили очень быстро, на следующий день они уже были у меня. Такая скорость меня радует, в общем еще один покупатель у сайта добавился. Андрей

Андрей 06.06.2018

Здравствуйте! И я хочу поделиться своими впечатлениями о сайте Очкарик. Мне он пришёлся по душе с первого заказа. Во - первых сам сайт очень классный. Все лаконично и доступно изложено и пользоваться им очень удобно. На оформление заказа уходит несколько минут, смс подтверждение заказа тоже приходит быстро. Свои линзы обычно получаю на следующий день. Ценой довольна более чем, она максимально низкая. Интернет магазин лучший, рада что в свое время открыла его для себя) Дана

Дана 09.05.2018

И я хочу кратко о своей первой покупке в онлайн магазине Очкарик рассказать. Я совсем недавно стала «линзоносящей») До этого очки носила и все поглядывала в сторону контактных линз, пока на очередном сеансе у окулиста не попросила подобрать мне линзы. И вот теперь я их ношу и радуюсь, как же стало комфортно моим глазам. Очки постоянно где - то забывала, а линзы всегда на мне) Утром надела, вечером сняла. И именно свои линзы я приобрела в этом магазине, где их цена и доставка меня очень порадовали. Спасибо за всё! Варвара

Варвара 06.04.2018

С инет-магазином Очкарик знакома уже давно. Все отлично здесь работает и ко мне ответственное отношение с их стороны всегда. Доставляют заказы быстро, перезванивают в день доставки, и я в срок получаю свои линзы, есть возможность расчитаться за покупку при получении - это очень удобно. Нравится и простое оформление сайта. Хочу отметить самый огромный плюс - это низкая стоимость моих линз, нигде в инете я дешевле не находила. Супер! Светик

Светик 03.04.2018

Покупаю свои контактные линзы в интернет-магазине «Очкарик». Цена меня очень даже устраивает, дешевле пока нигде в интернете не находила. Сайт простой, доставка оперативная. Что еще нужно?! Долгое время носила очки из-за слабого зрения, но с уверенностью могу сказать, что за эти два года носки моих контактных линз поняла, что это реально комфортно. И глазам хорошо в течение всего дня, и вижу отлично, и к тому же естественно выгляжу. Лорик

Лорик 18.03.2018

На самом деле это классный магазин! Я давно искала, где бы мои линзы подешевле покупать, вот тут цена на них самая низкая и оказалась. Доставка быстрая, по цене недорого. Можно и самим забирать в бесплатном пункте самовывоза, тогда вообще за доставку платить не надо. Но я экономлю по-другому – покупаю по упаковке себе и подруге, стоимость доставки делим пополам. Lena

Lena 18.02.2018

Я тоже человек слегка педантичный. Очень ценю комфорт и удобство, поэтому заказываю на очкарик.ру свои ежедневные линзы уже второй год, но забираю их самостоятельно в пункте самовывоза на Тульской в Москве. Живу совсем рядом с ним и получаю заказ в удобное для меня время. Именно в этот пункт выдачи доставка заказов бесплатная. Так что мне повезло дважды, с выгодной ценой на мои линзы и с доставкой. Антон

Антон 27.12.2017

Мне тоже очень нравится интернет - магазин очкарик.ру, во-первых цена на мои линзы самая низкая, а во - вторых доставка быстрая и точно в указанное время. Я как человек слегка педантичный, люблю, чтоб все было идеально, а здесь меня полностью все устраивает. Заказ совершать для меня одно удовольствие, так что с этим инет - магазином носить линзы даже приятно) Дарина

Дарина 04.11.2017

Недавно увлеклась сборкой сложных пазлов. Не на шутку меня увлекло это занятие, но я заметила, что стала хуже видеть, а там же миллион мелких деталей. Не факт, что именно мое новое хобби виновато в ухудшении зрения, может просто совпало так, но факт остается фактом. Очки носить мне не хотелось совсем, я даже солнцезащитные не особо люблю, так что попросила у доктора выписать рецепт на линзы. Она посоветовала посмотреть их в интернете, сказала, что там покупать дешевле, чем в салонах. Я стала гуглить, набрела на Очкарик.ру. Выбрала именно этот сайт по причине самой низкой цены на нужные мне линзы и ещё обратила внимание на хорошие отзывы о работе магазина от покупателей. Оформила заказ, на следующий день курьер мне его доставил. Всё очень быстро, просто, удобно и выгодно. Мне их подход к работе нравится, продолжаю заказывать у них до сих пор. Лилия

Лилия 30.10.2017

После очередного посещения окулиста врач решила, что кроме очков можно мне и линзы носить, тем более, я давно хотела их попробовать. Врач выписала рецепт на линзы однодневного ношения, мол, вдруг не буду каждый день носить, и такие лучше всего подойдут. Расписала мне в рецепте диоптрии, у меня они на глазах разные и по этому рецепту на Очкарик.ру я заказала свои линзы 1 DAY ACUVUE TRUEYE. Привезли мне в тот день, который я указала в заказе. Цена линз оказалась самой низкой, я её посмотрела в остальных интернет - магазинах. Так что за всё говорю «Спасибо»! Valeria

Valeria 12.10.2017

Спасибо Оchkarik.ru просто за то, что предоставляет возможность покупать линзы по хорошей цене. Я свои DAILIES TOTAL 1 покупаю по самой выгодной , знаю дешевле чем, тут я просто не найду. Еще и доставка на мои линзы в данном интернет магазине бесплатная! Поэтому доставочку выбираю курьером, а почему бы не воспользоваться таким потрясающим шансом, получить заказ бесплатно прямиком в офис)) Lena

Lena 29.09.2017

В этом инет-магазине все гуд. Реально нравится цена на мои линзы, во первых низкая, а во вторых стабильная, пока на протяжении полугода ещё не менялась. И вообще хорошо устроен сайт и на самом деле важно, когда не нужно тратить лишнее время на оформление заказа. На Очкарик.ру все просто, для себя уже выбрала удобный способ подтверждения заказа, с помощью смс-оповещения. Удобно, имхо. Так держать! Ксена

Ксена 08.09.2017