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Акции «Столото»

Активные купоны и промокоды «Столото» апрель 2024

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Отзывы покупателей

Я давно играю в Столото. Максимальный выигрыш был 9000 рублей в рапидо. Мне нравится играть. Надеюсь в ближайшее время выиграть супер приз, так как приснился сон)

  • Ольга
  • 23.11.2017

Начал играть в столото. Пока попробовал не все лотереи. Из тех, что попробовал, пока понравилась лотерея 12/24. Уже три раза выигрывал по 300 рублей. Все статистики на других сайтах и автозаполнение билета пока считаю не целесообразным. Выигрывал, только если заполнял сам.

  • Виталий
  • 29.09.2017

Вообще странные люди, которые критикуют лотерею. На то она и лотерея)) Не могут же на всех выигрыши сыпаться. С выводом денег всё хорошо, я несколько раз выигрывал, не космические суммы, конечно, но все равно) Сайт удобный, все билеты и внесенные деньги сохраняются. Есть возможность выбрать разные ставки. Для азартных людей подходит))

  • Антон
  • 20.12.2015
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