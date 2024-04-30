Компания «ШефПицца» предлагает вам большой выбор аппетитных блюд европейской кухни. В кафе можно заказать сочную пиццу с любимой начинкой, сытные роллы в лаваше, классические и фирменные итальянские пасты, ароматные супы, оригинальные канапе для праздничного застолья, русские блины, горячие закуски и традиционные салаты. Высокое качество ингредиентов, четкое соблюдение рецептуры, оперативная доставка – вот основные достоинства заведения. Практичных гурманов также радуют регулярные акции на комбо-наборы от шефа. Желаете отведать настоящие кулинарные шедевры с доставкой на дом или в офис? Теперь у вас есть возможность оформлять заказы на выгодных условиях! Чтобы получать скидки на выбранные блюда и наслаждаться вкусными комплиментами от ресторана, необходимо своевременно активировать промокоды «Шеф Пицца» за апрель - май 2024 года.

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