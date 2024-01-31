«Гемотест» выполняет лабораторные исследования для частных пациентов. Компания имеет более 700 отделений во многих городах России и предлагает клиентам обширный перечень услуг, которые включают в себя забор и обработку анализов, функциональную диагностику и консультации специалистов. В своей работе организация использует ведущие мировые технологии. Онлайн-запись на прием позволяет избежать утомительных ожиданий в очередях. Составить индивидуальный план вы сможете во время телефонного разговора с врачом. Участвуйте в программе лояльности, чтобы частично оплачивать счета накопленными бонусами. Пройдите обследование в крупном центре и сэкономьте при этом значительную сумму! На нашем сайте вы найдете купоны и промокоды на скидку «Гемотест» за январь 2024 года. Применяйте их при оплате и воспользуйтесь актуальным сервисом на выгодных условиях!

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