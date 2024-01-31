Отель «Багратион» располагается в центральной части Северной столицы, на набережной реки. Гостей ждут несколько видов номеров, от стандартного варианта до апартаментов, из окон которых открывается красивый обзор. На территории гостиницы есть бесплатный Wi-Fi. Посетители могут оставить личный транспорт на охраняемой парковке. Организация оказывает сопутствующие услуги, среди них – трансфер в любые точки города, визовая поддержка и аренда зала для бизнес-мероприятий. В продаже есть подарочные сертификаты, которыми можно оплатить проживание или визит в ресторан. Программа лояльности и другие акции администрации помогут сэкономить ощутимую сумму денег! На нашем сайте опубликованы все доступные промокоды в отель «Багратион» за январь 2024 года. Мы постоянно дополняем этот список новыми вариантами! Выбери подходящее предложение и воспользуйся им, чтобы получить бонус или скидку!

Подробнее Скрыть