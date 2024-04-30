Акции и купоны «Штолле»
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Отзывы покупателей
Самые вкусные пироги во всем мире! Очень вкусная и начинка и тесто. Удобно заказать на корпоратив, день рождение и другие праздники. Привезут в нужное время, вкусные и свежие! Сытнее всякой пиццы, а по цене дешевле. Удобно, что можно выбрать любой размер, время доставки, операторы отзваниваются сразу после оформления заказа и уточняют все особенности доставки, которые не предусмотрены формой на сайте. Отличные пироги и сервис доставки и обслуживания!
- Вероника
- 18.11.2016
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