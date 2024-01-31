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Купоны на скидку «Бумбейт»

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Отзывы покупателей

Купонами с бумбейта пользуюсь постоянно, и в первую очередь потому, что здесь не надо заранее оплачивать купоны. Выбор акций громадный, есть отзывы. Единственное, что нужно очень внимательно читать условия и дополнительно все заранее уточнить в том месте, куда вы берете купон. Например, если купон на маникюр, нужно уточнить, входит ли туда снятие и если нет (чаще нет), то сколько это будет стоить, и т.п. Я брала купоны на маникюр, на квесты, на детские развлекушки какие-то, на рестораны, на доставку. Всегда всё принимали, обещанную скидку предоставляли.

  • Елена
  • 11.04.2016

Мы с подругами очень любим ходить на квесты) И чтобы не тратить много денег, постоянно смотрим купоны на бумбейт) Самое главное, что не нужно оплачивать купон, как на других сайтах! Просто распечатал и уже по факту оплачиваешь) Так же ищу там купоны, если собираюсь сходить в парикмахерскую) Очень радует, что купонов очень много и есть из чего выбрать)

  • ulalisa
  • 01.04.2016
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