Купонами с бумбейта пользуюсь постоянно, и в первую очередь потому, что здесь не надо заранее оплачивать купоны. Выбор акций громадный, есть отзывы. Единственное, что нужно очень внимательно читать условия и дополнительно все заранее уточнить в том месте, куда вы берете купон. Например, если купон на маникюр, нужно уточнить, входит ли туда снятие и если нет (чаще нет), то сколько это будет стоить, и т.п. Я брала купоны на маникюр, на квесты, на детские развлекушки какие-то, на рестораны, на доставку. Всегда всё принимали, обещанную скидку предоставляли.

Елена

Елена 11.04.2016