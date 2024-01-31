Интернет-магазин «Фарфор» – это сервис доставки суши, роллов, пиццы и закусок из ближайших ресторанов и кухонь. Отличается высоким качеством блюд, большим ассортиментом, быстрой доставкой до дома и офиса по доступной цене. Для большей выгоды используй промокоды от «Фарфор» на суши и сеты, так ты сможешь получить вкусные подарки и скидки на блюда.

Что можно заказать в «Фарфоре»

Роллы: «Калифорния с крабом», «Фламинго», «Запеченный Майами», «Креветка и манго».

Пиццы: «Гавайская с ветчиной», «Пепперони с халапеньо», «4 сыра», «Маргарита».

ВОК: лапша удон с морепродуктами, с курицей в остро-сладком соусе, лапша соба с говядиной, тяхан с лососем, паста карбонара.

Пироги, шаурма, бургеры, питы с мясными и постными начинками.

В меню есть супы, салаты, десерты и напитки, их можно купить в «Фарфоре» со скидкой. Заказ доставляют со всем необходимым: палочками для суши, соусами, имбирь, васаби, бумажными салфетками.

Как экономить в сервисе доставки «Фарфор»

Посещай новые торговые точки. При открытии новых ресторанов компания значительно снижает стоимость ряда блюд. Это позволяет привлечь клиентов, познакомить их со своей кухней, а тебе попробовать пиццу и роллы от «Фарфора» со скидкой по минимальной цене.

При открытии новых ресторанов компания значительно снижает стоимость ряда блюд. Это позволяет привлечь клиентов, познакомить их со своей кухней, а тебе попробовать пиццу и роллы от «Фарфора» со скидкой по минимальной цене. Заказывай по акциям. Посмотри блюда, участвующие в акциях на Farfor.

Посмотри блюда, участвующие в акциях на Farfor. Копи и расплачивайся бонусами. Каждому зарегистрированному покупателю начисляется кешбэк в виде бонусов, это 3-10% от суммы заказа. Накопленными бонусами можно оплатить часть покупки. Скидка в Farfor.ru рассчитывается по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Каждому зарегистрированному покупателю начисляется кешбэк в виде бонусов, это 3-10% от суммы заказа. Накопленными бонусами можно оплатить часть покупки. Скидка в Farfor.ru рассчитывается по курсу 1 бонус = 1 рубль. Используй промокоды. Посмотреть все актуальные промокоды для «Фарфора» можно на нашем сайте promokodus.com. Они находятся на одной странице, что позволяет сравнить и подобрать наиболее выгодное предложение.

Не забудь при регистрации на сервисе доставки заполнить все данные профиля. Тогда ты сможешь заказать блюда в «Фарфоре» со скидкой в свой день рождения.

Как применить купон и промокод

Выбери подходящий промокод на доставку в «Фарфоре» и прочти условия. Часто скидка или подарок дается при заказе от установленной суммы или при выборе определенных блюд.

Нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его.

Перейди на сайт Farfor, промокод вставь в специальное поле при оформлении заказа.

Скидка активируется, теперь можно оплатить доставку.

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