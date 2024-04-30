«Сырный Сомелье» – это магазин самых лучших, качественных и вкусных сыров для любителей и ценителей. В ассортименте можно найти подарочные корзины, наборы и тарелки, столы и фондю для кейтеринга, а также гастрономию, деликатесы и аксессуары. В акции и спецпредложения удобно собраны в одном разделе. Узнай про ближайшие дегустации и запишись онлайн по ссылке. Также ты можешь попасть на обучение, все мероприятия находятся в новостной ленте. Все сыры упакованы в специальную бумагу или вакуумную упаковку. Доставка осуществляется по всей Москве после уточнения заказа менеджером, есть опция самовывоза. Оплата возможна большим количеством разных способов. Закажи обратный звонок и получи развернутую консультацию. Активируй промокоды «Сырный Сомелье» за апрель - май 2024 года при покупке и получи значительное снижение стоимости. Окунись в мир гурманов и получи море удовольствия.

Подробнее Скрыть