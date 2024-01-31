Интернет-магазин Velokinder предлагает заботливым родителям широкий ассортимент детских велосипедов, самокатов, беговелов, шлемов, перчаток и комплектов защиты. Кроме того, на сайте можно купить яркие и современные гироскутеры. В каталоге представлены сертифицированные товары ведущих брендов: Yeedo, Micro, Giant, Melon, Fox Pro и других. На всю продукцию распространяется продолжительная гарантия от производителя. Еще одно преимущество магазина – регулярные распродажи и акции с приятными подарками для постоянных и новых клиентов. Вы уже присмотрели подходящий велосипед или оборудование на сайте? Тогда самое время оформить заказ со скидкой, использовав один из действующих промокодов Velokinder.ru («‎Велокиндер») за январь 2024 года. Просто положите интересующий вас товар в «Корзину» и активируйте купон. Стоимость покупки автоматически снизится!

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