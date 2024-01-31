Интернет-магазин Velokinder предлагает заботливым родителям широкий ассортимент детских велосипедов, самокатов, беговелов, шлемов, перчаток и комплектов защиты. Кроме того, на сайте можно купить яркие и современные гироскутеры. В каталоге представлены сертифицированные товары ведущих брендов: Yeedo, Micro, Giant, Melon, Fox Pro и других.
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