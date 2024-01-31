Купоны и промокоды Roxy за январь 2024
Купоны на скидку и промокоды Roxy январь 2024
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Информация о магазине Roxy
Интернет-магазин «Рокси» – это онлайн-представительство американского производителя спортивной одежды и обуви в России. Здесь продаются только товары для женщин. Это экипировка для профессиональных спортсменок, модели для занятия фитнесом и повседневного ношения.
К каждому сезону выходят новые коллекции. Они отличаются оригинальным дизайном, смелыми принтами и отличным качеством. При изготовлении используют материалы с антибактериальным эффектом, позволяющие коже дышать. Цена немного высока, но вы можете скинуть ее, применив промокод от Roxy. Компания часто проводит распродажи, во время которых вы также можете сэкономить.
Ассортимент интернет-магазина «Рокси»
- Одежда: куртки и ветровки, толстовки, футболки, свитера, рубашки, джинсы, комбинезоны.
- Обувь: сапоги, ботинки, кеды, кроссовки, сандали и сланцы.
- Спортивная одежда: куртки и штаны для сноуборда, сёрфинга, занятия фитнесом.
- Пляжная одежда: купальники, рашгарды, полотенца, сумки, женские гидрокостюмы.
- Аксессуары: шапки, шарфы, перчатки, чемоданы и сумки, солнцезащитные очки, лонгборды и скейтборды.
В каталоге есть товары для девочек. Это спортивная одежда и обувь, аксессуары, шлемы для сноуборда. Все это можно приобрести со скидкой до 60%. Для этого воспользуйтесь купоном от магазина Roxy. Возьмите его на сайте Promokodus.com.
Как покупать в «Рокси» со скидкой
- Следите за акциями. Компания регулярно скидывает цены на старые коллекции и последние модели.
- Зарабатывайте баллы, став участником программы BOARDRIDERS CLUB. Для этого надо подписаться на рассылку новостей компании. После этого каждый потраченный рубль превратится в 1 балл. При накоплении 5 000 баллов, вы получите ваучер на скидку в 500 рублей.
- Используйте промокоды на скидку от магазина Рокси. В зависимости от акции можно сэкономить до 60%.
Как активировать промокод на скидку
Все актуальные акционные предложения удобно смотреть все вместе, когда они размещены на одной странице. Так вы сможете сравнить условия и выбрать наиболее выгодный промокод. Для этого зайдите на сайте Promokodus.com:
- Познакомьтесь с условиями акций, нажав на кнопку «Показать код» или «Посмотреть купон». Иногда скидка доступна всем, но порой требуется заказть товары на определенную сумму или выполнить иные действия.
- Подобрав подходящее предложение, перейдите на страницу интернет-магазина, открывшуюся в отдельной вкладке.
- Если по условиям распродажи необходим промокод от «Рокси», скопируйте его. Он понадобится в дальнейшем при оплате заказа.
Промокод – это уникальная комбинация символов, дающая право получения скидки в процентах от стоимости заказа или в виде фиксированной суммы. Не упускайте выгодные предложения, подписывайтесь на рассылку сайта Promokodus.com. Получайте ссылки на распродажи и промокоды на скидки в Roxy на свою электронную почту.
Как оформить онлайн покупку в магазине «Рокси»
- Выберите товары участвующие в акции. Если вы перешли в интернет-магазин с Promokodus.com, то сразу попадается на нужную страницу.
- Выберите подходящие модели, размер и цвет. Нажмите на кнопку «Добавить в корзину».
- При оформлении заказа, найдите строку «Есть промокод?». Введите скопированный ранее код, нажмите «Применить».
После выполненного действия сумма уменьшится на размер скидки. Теперь необходимо зарегистрироваться в магазине или войти в Личный кабинет. После этого оплатите заказ.