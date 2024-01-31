Интернет-магазин «Рокси» – это онлайн-представительство американского производителя спортивной одежды и обуви в России. Здесь продаются только товары для женщин. Это экипировка для профессиональных спортсменок, модели для занятия фитнесом и повседневного ношения.





К каждому сезону выходят новые коллекции. Они отличаются оригинальным дизайном, смелыми принтами и отличным качеством. При изготовлении используют материалы с антибактериальным эффектом, позволяющие коже дышать. Цена немного высока, но вы можете скинуть ее, применив промокод от Roxy. Компания часто проводит распродажи, во время которых вы также можете сэкономить.

Ассортимент интернет-магазина «Рокси»

Одежда: куртки и ветровки, толстовки, футболки, свитера, рубашки, джинсы, комбинезоны.

Обувь: сапоги, ботинки, кеды, кроссовки, сандали и сланцы.

Спортивная одежда: куртки и штаны для сноуборда, сёрфинга, занятия фитнесом.

Пляжная одежда: купальники, рашгарды, полотенца, сумки, женские гидрокостюмы.

Аксессуары: шапки, шарфы, перчатки, чемоданы и сумки, солнцезащитные очки, лонгборды и скейтборды.

В каталоге есть товары для девочек. Это спортивная одежда и обувь, аксессуары, шлемы для сноуборда. Все это можно приобрести со скидкой до 60%. Для этого воспользуйтесь купоном от магазина Roxy. Возьмите его на сайте Promokodus.com.

Как покупать в «Рокси» со скидкой

Следите за акциями. Компания регулярно скидывает цены на старые коллекции и последние модели.

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Используйте промокоды на скидку от магазина Рокси. В зависимости от акции можно сэкономить до 60%.

Как активировать промокод на скидку

Все актуальные акционные предложения удобно смотреть все вместе, когда они размещены на одной странице. Так вы сможете сравнить условия и выбрать наиболее выгодный промокод. Для этого зайдите на сайте Promokodus.com:

Познакомьтесь с условиями акций, нажав на кнопку «Показать код» или «Посмотреть купон». Иногда скидка доступна всем, но порой требуется заказть товары на определенную сумму или выполнить иные действия.

Подобрав подходящее предложение, перейдите на страницу интернет-магазина, открывшуюся в отдельной вкладке.

Если по условиям распродажи необходим промокод от «Рокси», скопируйте его. Он понадобится в дальнейшем при оплате заказа.

Промокод – это уникальная комбинация символов, дающая право получения скидки в процентах от стоимости заказа или в виде фиксированной суммы. Не упускайте выгодные предложения, подписывайтесь на рассылку сайта Promokodus.com. Получайте ссылки на распродажи и промокоды на скидки в Roxy на свою электронную почту.

Как оформить онлайн покупку в магазине «Рокси»

Выберите товары участвующие в акции. Если вы перешли в интернет-магазин с Promokodus.com, то сразу попадается на нужную страницу.

Выберите подходящие модели, размер и цвет. Нажмите на кнопку «Добавить в корзину».

При оформлении заказа, найдите строку «Есть промокод?». Введите скопированный ранее код, нажмите «Применить».

После выполненного действия сумма уменьшится на размер скидки. Теперь необходимо зарегистрироваться в магазине или войти в Личный кабинет. После этого оплатите заказ.