Не любите изнуряющую жару в машине? Интернет-магазин Trokot предлагает автолюбителям более 900 видов каркасных шторок на магнитном креплении. Изделие отлично защищает салон от пыли и насекомых, предотвращает нагрев пластика и обеспечивает пассажирам полную конфиденциальность. При этом его установка не противоречит действующим нормам и правилам. Силуэт защитного экрана полностью повторяет изгибы окна. Сетка сохраняет свою форму на протяжении всего срока эксплуатации и не выгорает под воздействием солнечных лучей. Все модели устанавливаются в считаные секунды и не мешают обзору во время движения. Хотите приобрести нужный аксессуар для вашего транспортного средства без переплаты? В нашем каталоге собраны актуальные купоны и промокоды на скидку «Трокот» (Trokot) за апрель - май 2024 года. Используйте их при заказе и совершайте покупку по выгодной стоимости!

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