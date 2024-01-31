Отправляйся на водные прогулки в Новосибирске вместе с «Речфлот». Тебя ждут экскурсии, живые музыкальные выступления, диджеи, квесты, викторины, интерактивные спектакли, стендапы и другие развлечения. На борту расположен бар, что позволит перекусить и освежиться при необходимости. Приобретай билеты с помощью банковской карты на официальном сайте компании и забудь про очереди. А также в карточке мероприятия всегда видно количество оставшихся мест, а на интерактивной карте города – расположение пристани и касс. Во флоте насчитывается шесть комфортабельных судов, и каждый можно забронировать на свой корпоратив, свадьбу и иные события и праздники. Подписывайся на соцсети и следи за всеми новостями в удобном формате. Не отказывай себе в удовольствии прогуляться по реке и насладиться видами вокруг. Воспользуйся промокодами «Речфлот 54» за январь 2024 года для получения скидки и получи еще больше приятных эмоций.

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