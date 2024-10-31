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Промокоды «Т-Страхование»

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Отзывы покупателей

Очень помог промокод на страховку в Тинькофф. Спасибо.

  • Анна
  • 15.03.2020

Искал туристические страховки подешевле, но при этом чтобы компания надежная была. У Тинькофф неплохие ассистансы, и полис можно настроить, если едешь спортом заниматься. А сэкономить помогли коды с этой страницы: вводишь их при оплате, и цена снижается. Здоровьем все таки не стоит рисковать.

  • Андрей Н.
  • 02.02.2019

Удобное мобильное предложение, хорошие предложения по кредитам. Ставка ниже, чем в большинстве банков и надежность высокая. Отношение к клиентам лучше, чем во многих банках, стараются разобраться в проблеме. Вроде все устраивает в этом банке, просрочку не делал и выяснять не хочу, как с должниками они обращаются)) А так пользуюсь их дебетовой и кредиткой, все нормально.

  • Федор
  • 12.12.2015
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