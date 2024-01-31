«Мира Парк» – место для семейного отдыха, расположенное за городом. Тут ты сможешь прогуляться по арт-комплексу «Критский лабиринт» и погрузиться в природу, забыв о городской суете. Любители астрономии могут побывать в планетарии и посмотреть фильмы про нашу вселенную. Дети весело проведут время на большой детской площадке с огромным количеством интересных развлечений. Желающим поплавать предоставлена пляжная зона с тремя бассейнами. На сайте парка можно ознакомиться с предстоящими событиями и приобрести билеты, выбрав зону посещения, день и количество человек. Оплату можно совершить, используя банковские карты с платежными системами VISA, MasterCard. Чтобы обеспечить безопасность, на территории ведется видеонаблюдение. Хочешь хорошо отдохнуть без переплат? Используй промокоды «Мира Парк» за январь 2024 года. Активируй их при заказе, сэкономь свои деньги и устрой себе отличный досуг!

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