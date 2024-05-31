Хочется поправить здоровье и отдохнуть? Выбирай санаторий в чистой местности с отличной инфраструктурой и профессиональным оборудованием. Лови промокод «Демидково» за май - июнь 2024 года и плати меньше за возможность качественно расслабиться. Бронь номеров доступна на официальном сайте заведения. Подбирай опции, обращая внимание на сезонные акции, а также используй промокод на скидку «Демидково» и бонусы для постоянных клиентов. В ассортименте услуг – физиотерапия, массажи, фитобар, спортивные занятия и многое другое. Заселяйся в один из уютных коттеджей, чтобы погрузиться в особую атмосферу. Закажи обратный звонок для получения дополнительной информации, консультант с поможет выбрать подходящий вариант путевки. СПА, лыжи, уединение и природа вокруг – что может быть лучше для уставшего организма? Отправляйся на перезагрузку в прекрасное место и экономь, отслеживая скидки «Демидково».

Подробнее Скрыть