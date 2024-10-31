Не мыслишь свой вечер без японской кухни? Тебя снабдит ими ресторан в г. Белгороде по самым лучшим ценам. Вкусные блюда станут твоими по меньшей цене, просто используй наш промокод «Между Палок» за октябрь 2024 года. В каталоге найдутся роллы на любой вкус: классические и сложные, жареные и запеченные, а также суши и гунканы, салаты и вок, десерты и напитки. Добавь к заказу в «Между Палок» промокод и лови скидку. А еще суши-бар проводит различные акции, следи за новостями в соцсетях и не пропускай отличные спецпредложения. Выбирай сеты для большой компании или семьи – они украсят любой праздник и не оставят гостей голодными. Забирай товары из точки самовывоза или заказывай курьерскую доставку на дом, оплата возможна онлайн и при вручении. Любимый ресторан поможет, когда нет сил готовить. Устрой вкусный ужин без ущерба для бюджета. Активируй промокоды «Между Палок» при покупке и наслаждайся вкусом свежих блюд.

Подробнее Скрыть