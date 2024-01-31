Кировский цирк приглашает на свои яркие и захватывающие представления всех, от мала до велика! Загадочные фокусники, прекрасные танцовщицы, дрессированные звери, изящные гимнасты, суровые укротители, смешные клоуны и множество иных замечательных вещей ждет тебя на арене. Проведи отличный отдых на восхитительном шоу и сфотографируй самые запоминающиеся моменты на память. Приобретай билеты для малышей и взрослых в кассах города или на официальной странице, для детей младше трех лет проход осуществляется бесплатно. В электронном виде их можно показать на входе с мобильного устройства. Оплата возможна как банковской картой, так и наличными. При необходимости есть опция возврата билетов за сутки до выступления. Пиши в службу поддержки по любому поводу и получи помощь грамотных консультантов в чате и по телефону. А промокоды в цирк в Кирове (Кировский цирк) за январь 2024 года позволят получить приятную скидку.

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