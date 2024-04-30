Пассажирский теплоход «Куприян» посвящен проведению праздничных вечеринок и деловых встреч. Он вмещает в себя комфортные двухместные каюты, а также VIP-каюты, мини бар, сауну, палубу под открытым небом на 40 посадочных мест. Если же ты хочешь прокатиться с ветерком, то имеется еще скоростной катер, который помещает 8 туристов. Настоящей изюминкой лайнера является его ресторан! Даже самые искушенные гурманы преимущественно оценят роскошную сервировку стола и изысканные блюда от шеф-повара. На борту работает команда профессионалов во главе с опытным капитаном. Компания проводит не только круизы по Енисею, но и короткие речные прогулки. Если ты оказался в г. Красноярске, то обязательно соприкоснись с рекой Енисей и оцени по достоинству всю мощь великой реки. Используй промокоды на теплоход «Куприян» за апрель - май 2024 года и наслаждайся первозданной красотой нашей природы в путешествии!

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