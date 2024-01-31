Купоны и промокоды GearBest
Купоны на скидку и промокоды GearBest январь 2024
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Отзывы покупателей
Магазин похож на Али, но понравился больше тем, что нет дублирования товара. Если это, например iPhone 6, то их там не будет 100500 вариантов от разных производителей, а только 1 (ну на каждый объем памяти). Заказы пришли довольно быстро, если учитывать то, что заказывала перед Новым Годом. Все хорошо упаковано, как и обычно. Ну и цны очень уж приятные - заказывай не хочу.
- Катя
- 15.12.2016
Неплохой магазин, хотя не без своих синусов. Цены в нем хорошие, хотя со скидками часто химичат но все равно, они довольно низкие. есть много купонов, по ним можно получить хорошую скидку. Наземная доставка более медленная, чем самолетами. Бывают сбои в работе почты или нет товара в наличии, но относительно редкие, так что мне вполне нравится магазин.
- Алексей
- 14.11.2015