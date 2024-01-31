Многие люди с удовольствием балуют себя вкусными драже от популярного производителя. А некоторые поклонники бренда при этом используют коды M&Ms за январь 2024 года, чтобы принять участие в акции! Фирма разыгрывает самые разные призы, начиная с забавных мобильных игр и заканчивая яркими аксессуарами. Если повезет, вы станете обладателем подарочного сертификата и сможете наслаждаться покупками или просмотром кино! Чтобы получать интересные сюрпризы, необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить основные сведения о себе. Обратите внимание: один участник может активировать определенное количество комбинаций. Результаты акции объявляются ежедневно! Выигрывайте приятные подарки для себя и своих друзей! Не упустите возможность испытать удачу и зарядиться отличным настроением. Коды MMs имеют ограниченный срок действия: будьте внимательны!

Подробнее Скрыть