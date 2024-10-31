Sirius Hotels — сеть отелей в Сириусе на побережье Черного моря! Выбирайте один из 7 отелей на федеральной территории «Сириус» и наслаждайтесь отдыхом: яркий Omega 4*, стильный Delta 3*, семейный Gamma 3*, отель с бассейном Alpha Sirius 4* или апартаменты с закрытой территорией в одном из кварталов Alpha Sirius (Морской квартал 4*, Заповедный квартал 4*, Прибрежный квартал 3*). Прекрасное расположение отелей, всего 15 минут до аэропорта, рядом Олимпийский парк, оборудованные пляжи, развлечения для взрослых и детей и уникальный формат отдыха «Умный туризм». Бронируйте комфортный номер на свой вкус — Sirius Hotels сделают вашу поездку незабываемой. Лучшие условия только на официальном сайте siriushotels.ru: скидки, кешбэк и рассрочка!

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