Многопользовательский сессионный шутер на PC от создателей одноименной игры. Хардкорные механики, сбалансированный рейтинговый режим и топовое снаряжение можно попробовать уже сейчас. Вводи на сайте «Тарков Арена» промокод за октябрь 2024 года для выгодной покупки и зацени катку! Для обладателей базовой части присутствуют уникальные возможности. Ты можешь прокачивать своего персонажа и воспользоваться доступом при наличии основных проектов EFT. Используй в своем «Личном кабинете» Escape from Tarkov Arena промокод для лучших скидок и сражайся за боевую славу и крутые награды. Многообразие фичей включает в себя PvP и PvE, мощное оружие, рейтинги геймеров и многое другое. Ранг игрока определяет уровень соперников и игровые возможности. В безрейтинговом режиме можно повысить скиллы на желаемой локации с противниками любой сложности. Получай в «Тарков Арена» скидки для экономии и играй с удовольствием!

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