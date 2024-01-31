«Добрый Кола» с удовольствием приглашает поучаствовать в своем предновогоднем розыгрыше призов. Зарегистрируйся, используй чеки с покупок продукции компании и копи специальные баллы, за которые можно выкупить нужные и красивые уникальные вещи с символикой. Запускай конвейер волшебной новогодней фабрики, наполнив ее накопленными зарядами и выигрывай подарки. От участников требуется только покупать в магазинах напитки бренда, сохранять и регистрировать чеки в своем личном кабинете. Это позволит улучшать свой собственный заводик и увеличить свои шансы на успех. Играй в мини-игры, участвуй в активностях и окружай себя атмосферой праздника и уюта. Совмести приятное с полезным, приобретая вкусные соки и забирая за это классные аксессуары. Воспользуйся нашими промокодами и кодами «Добрый Кола» за январь 2024 года, лови дополнительное преимущество, единицы энергии и многое другое.

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