Собираешься арендовать велосипед для тренировки или прогулки? Активируй промокоды «СмартБайк» (SmartBike), чтобы сэкономить значительную сумму при оплате! Для использования сервиса требуется установить фирменное приложение на смартфон. При регистрации нужно указать реквизиты и контактный номер. Разблокировать нужный транспорт можно в два счета: просто отсканируй QR-код и перечисли нужную сумму! Для парковки предусмотрены специальные локации, которые обозначены на электронной карте. Услуга доступна в круглосуточном режиме. Ты сможешь в любое время связаться с сотрудниками службы поддержки по телефону, почте или в мессенджерах. Промокоды Smart Bike («Смарт Байк») за январь 2024 года обеспечат тебе максимальную выгоду! При их активации ты получаешь приятную скидку или бонусное вознаграждение. Изучай предложения в этом разделе и выбирай подходящие варианты!

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