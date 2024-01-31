«Городская ферма» – загородный комплекс внутри мегаполиса. На обширной территории, расположенной в пределах ВДНХ, можно познакомиться с ручными животными, отдохнуть возле живописного пруда, вкусно поесть или сделать поделку из натуральных материалов. Сотрудники помогут организовать важное мероприятие, в том числе свадьбу, день рождения или выпускной. На сайте размещен список предстоящих квестов, мастер-классов и других активностей. Входные билеты продаются онлайн. Используй актуальные предложения, чтобы сэкономить значительную сумму при оплате заказа! В этом разделе мы собрали информацию о действующих акциях. Промокоды и купоны на скидку «Городская ферма на ВДНХ» за январь 2024 года обеспечат максимальную выгоду при покупке. Следи за обновлениями в нашем каталоге и проведи свободное время на свежем воздухе, не переживая о расходах!

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