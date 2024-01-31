«Севкабель Порт» – один из портов и культурных и развлекательных мест в Санкт-Петербурге. Посещай разнообразные мероприятия: выставки, мастер-классы, лекции, показы, аудиоэкскурсии и разные детские активности. Для всех гостей работает бесплатный шаттл от станции метро Приморская и обратно. В афише размещены все ближайшие события. Воспользуйся промокодами «Каток у моря» и получай скидку на проход на лед, сеансы проходят ежедневно каждый час. Рядом находится удобная парковка для посетителей. На сайте заботливо вывешена сводка по ветру и температуре на улице. Подписывайся на рассылку и будь в курсе всех новостей. Смотри прямую трансляцию с места событий, заряжайся нужным настроением и отправляйся культурно просвещаться и просто отлично проводить время. А с промокодами «Севкабель» за январь - февраль 2024 года можно отлично сэкономить. Зови друзей и родных на отдых у моря!

Подробнее Скрыть