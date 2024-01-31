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Коды и промокоды «Золото 585»

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Отзывы покупателей

Заказал в 585 помолвочное кольцо. Очень приятные попались консультанты, помогли выбрать нужный размер, показали, какие акции сейчас проходят и даже подсказали поискать код на скидку и оформить покупку через интернет.

  • Слава
  • 05.03.2019

У парня был день рождения, и я не знала, что ему подарить, так как у него всё есть. Потом я решила подарить то, что он постоянно будет носить с собой. Серебряный браслет. Покупала здесь, и благодаря промокоду получилось немного сэкономить. Недавно оформила себе бонусную карту и теперь периодически получаю подарки. Мне всё очень нравится. Рекомендую.

  • Ирина
  • 13.12.2018

Выбирал жене украшение на годовщину свадьбы. Очень рад, что наткнулся на этот сайт. Покупка даже без скидки была бы по приемлемой цене, а со скидкой так вообще приятно получилось. Жена осталась очень довольна: действительно, очень хорошо смотрится.

  • Виктор
  • 20.11.2018

Зазывающие скидки всегда есть! Большой выбор! Но золото низкой пробы - обратите внимание. А так все очень красиво и сочно!

  • Алена
  • 23.06.2017

Выбирал своей девушке подарок на годовщину! Выбор огромный. Что понравилось, так это удобство сайта. Заказал и получил подарок без лишних хлопот, не выходя из дома! Спасибо за низкие цены.

  • Кирилл
  • 23.06.2017

Что могу сказать... Много отрицательных отзывов видела в сети, но сама являюсь постоянным клиентом магазина. Может проба золота ниже обозначенного, но я в этом не разбираюсь. Мне главное, чтобы по доступной цене и красиво смотрелось! А этого у «585GOLD» не отнять! В рассылке всегда получаю самые выгодные предложения!

  • Ира
  • 23.06.2017
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