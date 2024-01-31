Коды и промокоды «Золото 585»
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Отзывы покупателей
Заказал в 585 помолвочное кольцо. Очень приятные попались консультанты, помогли выбрать нужный размер, показали, какие акции сейчас проходят и даже подсказали поискать код на скидку и оформить покупку через интернет.
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- 20.11.2018
Зазывающие скидки всегда есть! Большой выбор! Но золото низкой пробы - обратите внимание. А так все очень красиво и сочно!
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Что могу сказать... Много отрицательных отзывов видела в сети, но сама являюсь постоянным клиентом магазина. Может проба золота ниже обозначенного, но я в этом не разбираюсь. Мне главное, чтобы по доступной цене и красиво смотрелось! А этого у «585GOLD» не отнять! В рассылке всегда получаю самые выгодные предложения!
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- 23.06.2017