Коды и промокоды «Золото 585»

Отзывы покупателей

Заказал в 585 помолвочное кольцо. Очень приятные попались консультанты, помогли выбрать нужный размер, показали, какие акции сейчас проходят и даже подсказали поискать код на скидку и оформить покупку через интернет. Слава

Слава 05.03.2019

У парня был день рождения, и я не знала, что ему подарить, так как у него всё есть. Потом я решила подарить то, что он постоянно будет носить с собой. Серебряный браслет. Покупала здесь, и благодаря промокоду получилось немного сэкономить. Недавно оформила себе бонусную карту и теперь периодически получаю подарки. Мне всё очень нравится. Рекомендую. Ирина

Ирина 13.12.2018

Выбирал жене украшение на годовщину свадьбы. Очень рад, что наткнулся на этот сайт. Покупка даже без скидки была бы по приемлемой цене, а со скидкой так вообще приятно получилось. Жена осталась очень довольна: действительно, очень хорошо смотрится. Виктор

Виктор 20.11.2018

Зазывающие скидки всегда есть! Большой выбор! Но золото низкой пробы - обратите внимание. А так все очень красиво и сочно! Алена

Алена 23.06.2017

Выбирал своей девушке подарок на годовщину! Выбор огромный. Что понравилось, так это удобство сайта. Заказал и получил подарок без лишних хлопот, не выходя из дома! Спасибо за низкие цены. Кирилл

Кирилл 23.06.2017